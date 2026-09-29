Italia vince 4-1 contro la Turchia, Mancini riparte con un futuro promettente

L’Italia ha sconfitto la Turchia per 4-1 nel match della Nations League, un risultato che ha riacceso la speranza di un futuro migliore per la squadra azzurra. La vittoria, ottenuta con un’azione di qualità e una prestazione collettiva, ha visto la squadra di Mancini ripartire da una situazione di crisi, dopo tre Mondiali persi consecutivamente. La partita, giocata a Bursa, ha visto la squadra azzurra dominare per gran parte del match, con un’azione di qualità che ha lasciato il segno. Il risultato, 4-1, ha visto la squadra azzurra prendere il controllo del match fin dalle prime battute, con un’azione di qualità che ha portato al primo gol di Pio Esposito.

Una vittoria che riparte da zero

La squadra di Mancini ha dimostrato di aver trovato una strada diversa, con un gioco fluido e una capacità di combinazione che ha lasciato senza parole i tifosi. Il risultato, 4-1, ha visto la squadra azzurra prendere il controllo del match fin dalle prime battute, con un’azione di qualità che ha portato al primo gol di Pio Esposito. La squadra ha dimostrato di aver trovato una nuova identità, con un gioco che ha visto la squadra giocare con una velocità e una coerenza che non si vedevano da tempo.

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Un futuro promettente per Mancini

La vittoria contro la Turchia ha rappresentato un passo importante per Mancini, che ha dimostrato di aver trovato una strada diversa per la squadra azzurra. La squadra ha dimostrato di aver trovato una nuova identità, con un gioco che ha visto la squadra giocare con una velocità e una coerenza che non si vedevano da tempo. Il risultato ha messo in luce la capacità di Mancini di rilanciare la squadra dopo anni di difficoltà. La squadra ha dimostrato di aver trovato una nuova identità, con un gioco che ha visto la squadra giocare con una velocità e una coerenza che non si vedevano da tempo. La vittoria ha rappresentato un momento di rilancio per la squadra azzurra, che ha dimostrato di poter competere a livello internazionale.

La squadra ha dimostrato di aver trovato una nuova identità, con un gioco che ha visto la squadra giocare con una velocità e una coerenza che non si vedevano da tempo. La vittoria contro la Turchia ha rappresentato un passo importante per Mancini, che ha dimostrato di aver trovato una strada diversa per la squadra azzurra. La squadra ha dimostrato di aver trovato una nuova identità, con un gioco che ha visto la squadra giocare con una velocità e una coerenza che non si vedevano da tempo.