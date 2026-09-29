Barcelona e Atlético: un primo passo verso la collaborazione

Il ritorno del Barcelona alla EFC (Asociación de Clubes Europeos) ha portato a un primo incontro tra i due club spagnoli, il Barça e l’Atlético de Madrid, durante il congresso che si è svolto a Copenhague. Dopo un’estate segnata da tensioni e divergenze, i dirigenti dei due club hanno mostrato un atteggiamento più collaborativo, pur rimanendo consapevoli delle differenze istituzionali che li separano. Miguel Ángel Gil Marín, rappresentante dell’Atlético e membro del Comitato Esecutivo della EFC, ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo per il futuro del calcio europeo.

Un primo passo verso la collaborazione

Il colloquio tra Miguel Ángel Gil Marín e Joan Laporta, presidente del Barça, ha avuto luogo durante l’assemblea della EFC, in un clima di cordialità. Gil Marín ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno del Barça al forum europeo, sottolineando che la presenza del club catalano è fondamentale per il futuro del calcio spagnolo e europeo. “È importante per il fútbol spagnolo che il Barcelona sia presente in questo foro insieme agli altri club per lavorare insieme a un miglior futuro per il settore”, ha dichiarato il dirigente rojiblanco.

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Le tensioni non sono scomparse

Nonostante il dialogo cordiale, le tensioni tra i due club persistono. L’estate scorsa ha visto scambi di accuse e critiche da parte dell’Atlético, che ha espresso preoccupazioni per le decisioni del Barça. Gil Marín ha riconosciuto che “la educazione, le forme e il rispetto sono al di sopra delle differenze che possiamo avere tra i due club, e questo non è cambiato”. Tuttavia, il ritorno del Barça alla EFC ha reso necessario un certo grado di collaborazione, almeno per il bene del calcio europeo.

Il congresso di Copenhague potrebbe rappresentare un primo passo verso una normalizzazione delle relazioni tra i due club. Sebbene non si possa parlare di una completa riconciliazione, il dialogo ha aperto la porta a un confronto più costruttivo. Tuttavia, il cammino verso una piena collaborazione è lungo e richiederà tempo, soprattutto considerando le differenze istituzionali e le posizioni preesistenti. Per il momento, il focus rimane su un’azione comune per il fútbol europeo, anche se le tensioni non sono state completamente superate. Il ritorno del Barça alla EFC è stato possibile grazie al ruolo chiave svolto da Gil Marín nel progetto della Superliga europea, insieme al Real Madrid. Questo ha reso necessario un certo grado di collaborazione tra i due club, anche se le loro posizioni istituzionali rimangono diverse. “La presenza del Barça in questo foro è fondamentale per il fútbol spagnolo e europeo”, ha sottolineato Gil Marín, riconoscendo l’importanza del dialogo tra i club per il futuro del calcio.

Il Barça è tornato alla EFC dopo la sua partecipazione al progetto della Superliga europea.

Il colloquio tra Gil Marín e Laporta ha avuto luogo durante l’assemblea della EFC a Copenhague.

Le tensioni tra i due club persistono, ma il dialogo ha aperto nuove possibilità.

Nonostante le differenze, i due club sembrano condividere l’obiettivo di migliorare il fútbol europeo. La collaborazione, seppur limitata, potrebbe rappresentare un primo passo verso una relazione più stabile. Tuttavia, il cammino verso una piena normalizzazione è lungo e richiederà ulteriori sforzi da parte di entrambi i club.