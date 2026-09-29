Michael Jordan: “Se vas a apostar, apuestas por mí, no contra mí”

Michael Jordan, uno dei più grandi atleti della storia, ha parlato durante un’intervista al SBC Summit Lisboa del cambiamento del mondo del calcio e della sua visione del business sportivo. L’ex campione di basket, oggi 63 anni, ha sottolineato come il calcio moderno sia diventato un’industria complessa, dove i dati, la tecnologia e le scommesse giocano un ruolo cruciale. Nonostante il calcio non sia il suo sport, Jordan ha espresso una profonda comprensione del settore, sottolineando come il focus dei tifosi sia cambiato: oggi, i tifosi non solo osservano, ma partecipano attivamente, scommettendo e seguendo statistiche in tempo reale.

La competizione resta al centro

Per Jordan, il cuore del calcio, come del basket, rimane la competizione. “Non mi preoccupo delle statistiche, il mio unico obiettivo era vincere il match”. Questa frase, semplice ma profonda, ha spiegato come il calcio di oggi, con la sua quantità di dati e la sua complessità, non abbia modificato il suo approccio al gioco. “Il calcio che ho dominato era diverso”, ha aggiunto, “non esistevano le informazioni che abbiamo oggi, né la possibilità di seguire ogni movimento in tempo reale”.

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Un ecosistema complesso

Oggi, i giocatori devono gestire non solo la loro performance, ma anche la loro immagine, i loro contratti e la loro marca personale. “Oggi devi costruire una marca, devi pensare a come i tuoi numeri influenzeranno la tua retribuzione”. Questo nuovo contesto ha reso il calcio un’industria in cui i giocatori non solo competono, ma anche si posizionano come brand. Jordan ha riconosciuto questa trasformazione, ma ha anche sottolineato che la sua passione per la competizione rimane intatta.

Nonostante il calcio non sia il suo sport, Jordan ha espresso una profonda connessione con il settore, grazie alla sua esperienza nel business sportivo. “Non sono un buon esempio per voi”, ha detto, “sono il peggior candidato su cui scommettere”. Questa frase, ironica ma significativa, ha espresso la sua convinzione che il calcio, come ogni sport, deve rimanere focalizzato sulla competizione e non sulle scommesse esterne. La sua relazione con la NASCAR, un settore completamente diverso, ha ulteriormente illustrato la sua capacità di adattarsi a nuovi contesti. “A tutti piace guidare veloce”, ha detto, “alcuni ricevono multe, altri no, ma tutti amano guidare veloce”. Questa analogia ha messo in luce come il calcio, come la NASCAR, sia un’industria in cui la velocità e la competizione sono centrali, ma dove i giocatori devono gestire un ecosistema complesso.

Michael Jordan, pur non essendo un giocatore di calcio, ha dimostrato di comprendere a fondo il cambiamento del mondo del calcio e del business sportivo. La sua visione, basata sulla competizione e sulla passione, rimane un esempio per chiunque voglia comprendere il ruolo del giocatore nel mondo moderno. “Se vai a scommettere, scommetti su di me, non contro di me”, ha concluso, una frase che sintetizza la sua filosofia e il suo rapporto con il calcio e con il business sportivo.