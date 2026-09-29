Roma e Barcellona in Champions League: un test di personalità e organizzazione

La Roma calcio femminile si prepara a un impegno di alto livello contro la corazzata Barcellona in Champions League. La partita, valida per la seconda giornata del girone, si terrà domani alle 18:45 al Tre Fontane e rappresenta un test cruciale per le giallorosse, che dovranno affrontare una squadra campione d’Europa in carica e tra le più dominanti al mondo. La sfida si presenta come un’opportunità per misurarsi con il vertice del calcio femminile, ma anche come un’ulteriore prova di resistenza e organizzazione.

Un confronto di livello elevato

Il Barcellona, allenato da Pere Romeu, ha aperto la sua campagna europea con un successo roboante per 5-2 contro il Paris, dimostrando la sua qualità e la profondità del reparto offensivo. Ewa Pajor e Caroline Graham Hansen hanno firmato una doppietta a testa, mentre Kerolin ha completato il tabellino, confermando la straordinaria capacità delle catalane di trasformare il controllo del gioco in gol. La Roma dovrà trovare un equilibrio delicato: resistere alla pressione del Barcellona senza rinunciare alla possibilità di colpire negli spazi.

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La Roma dovrà fare i conti con un avversario abituato a comandare ritmo e territorio.

Nei tre precedenti europei disputati finora, il Barcellona ha sempre conquistato la vittoria. L’ultimo confronto al Tre Fontane, nella scorsa edizione della competizione, si è concluso con un netto 4-0 in favore delle catalane. Un dato che fotografa il divario emerso negli ultimi incroci, ma che allo stesso tempo consegna alla Roma una motivazione ulteriore per provare a cambiare il copione. Dall’altra parte, il Barcellona cercherà presumibilmente di imporre il proprio copione: possesso prolungato, pressione immediata dopo la perdita del pallone e occupazione costante della metà campo romanista.

Un’occasione per crescere

Il Tre Fontane è pronto a fare da cornice a una serata europea di alto livello. La Roma parte davanti alla sfida più complessa del suo girone, consapevole delle difficoltà ma anche dell’opportunità di misurarsi con il vertice assoluto del calcio femminile. L’esordio della formazione di Gianpiero Piovani ha lasciato sensazioni contrastanti. In Belgio, contro l’OH Leuven, la Roma ha raccolto soltanto un punto al termine di uno 0-0 che, per quanto utile a muovere la classifica, avrebbe potuto trasformarsi in una vittoria.

Il rimpianto più grande è arrivato al 94’, quando Marta Pandini ha fallito il calcio di rigore.

La sua conclusione ha colpito il palo, negando alle giallorosse un successo che sembrava ormai a portata di mano. La Roma dovrà ora dimostrare di essere pronta a fare un passo in avanti, con un’attenzione particolare al lavoro del centrocampo, dove Giada Greggi sarà chiamata a garantire equilibrio e intensità nel tentativo di limitare la qualità delle giocatrici blaugrana.