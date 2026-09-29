Nuovo stadio El Campín a Bogotà: modifiche al termine previsto

Il nuovo stadio El Campín a Bogotà, Colombia, subirà modifiche al termine previsto, come annunciato dall’alcalde Carlos Fernando Galán. L’obiettivo è garantire un progetto sostenibile e conforme alle normative locali, pur mantenendo l’impegno di realizzare uno dei migliori impianti sportivi della regione. L’annuncio è arrivato in seguito a ritardi nella fase iniziale del progetto, causati da problemi burocratici e da una serie di permessi necessari per avviare i lavori. L’alcalde ha sottolineato che il progetto, pur avendo un “pecado original” (un problema iniziale), è stato salvato grazie a un impegno concreto della città.

Retardi e permessi necessari

Uno dei principali ostacoli nella realizzazione del progetto è stato la mancanza di permessi e studi chiave, in particolare l’approvazione dell’Estudio de Tránsito y Transporte da parte della Secretaría Distrital de Movilidad. Questo studio è fondamentale per gestire il traffico e il movimento dei pedoni nella zona circostante l’impianto. Nonostante un evento simbolico di inizio avvenuto a marzo 2026, i lavori fisici sono rimasti in sospeso fino a quando non sono stati ottenuti tutti i necessari approvazioni. L’alcalde ha spiegato che il progetto, pur avendo un inizio problematico, è stato salvato grazie al sostegno della città.

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Progetti futuri e dettagli tecnici

Il progetto prevede l’uso del modello di Asociación Público-Privada (APP), con la partecipazione del concesionario Sencia. L’infrastruttura sarà costruita in un’area adiacente a quella attuale, in modo da non interrompere gli eventi sportivi e culturali in corso. Una volta avviata la fase di cimentazione e costruzione, si stima che i lavori dureranno circa 22 mesi. L’alcalde ha annunciato che presto saranno resi noti i dettagli tecnici finali e la data esatta di consegna del progetto. La città si aspetta che il nuovo stadio diventi un simbolo di progresso e sviluppo. La gestione del progetto è in corso e si prevede un’implementazione graduale, con un focus su una costruzione continua e senza interruzioni degli eventi attuali. L’obiettivo finale è creare un impianto che non solo soddisfi le esigenze sportive, ma anche quelle culturali e sociali della comunità bogotana. Il progetto contempla una ampliación de aforo, installaciones multipropósito e una integración urbanística.

Progetto in corso con modifiche al termine previsto

Ritardi causati da permessi e studi necessari

Costruzione in un’area adiacente per non interrompere gli eventi

Estimativa di 22 mesi per la realizzazione

La realizzazione del nuovo stadio El Campín rappresenta un passo importante per la città, anche se il ritardo ha richiesto un adattamento del cronogramma iniziale. L’alcalde ha espresso la sua fiducia nel progetto, sottolineando che la città supporterà il progetto fino al termine. L’obiettivo è realizzare un impianto moderno, con un aumento del numero di posti disponibili, installazioni multipropósito e una integrazione urbanistica che trasformerà il quartiere in un hub culturale e di intrattenimento per la capitale.