Joan Laporta denuncia il Real Madrid nel caso Negreira e sottolinea la mancanza di relazione

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha accusato il Real Madrid di aver usato il caso Negreira per allungare il dibattito e giustificare l’azione della sua televisione, sottolineando che la relazione tra i due club è inesistente. Durante una conferenza stampa, il presidente ha espresso preoccupazione per le tensioni e ha riconosciuto che il confronto con il club madrileño è diventato un tema centrale nel dibattito sportivo. Laporta ha anche parlato delle lesioni subite da giocatori del Barça durante la finestra delle selezioni, mettendo in evidenza la preoccupazione per la salute degli atleti.

Confronto e relazione inesistente con il Real Madrid

Joan Laporta ha dichiarato che il Real Madrid ha partecipato al caso Negreira solo per allungare il dibattito e giustificare la sua televisione, un atteggiamento che il presidente del Barça non accetta. Con il Madrid già sapete che si sono rotte le relazioni, loro hanno partecipato al caso Negreira, e noi pensiamo che lo abbiano fatto solo per allungare il caso e giustificare una loro azione di televisione e un discorso che hanno già predeterminato. La relazione tra i due club, che sono sempre stati rivali, è al momento inesistente, e il presidente ha espresso la sua frustrazione per le continue accuse pubbliche del Real Madrid.

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Riconciliamento con l’Atlético de Madrid

Sebbene il rapporto con il Real Madrid sia inesistente, Laporta ha annunciato un riconciliamento con l’Atlético de Madrid, con cui ha ripristinato una buona relazione. Quando ci siamo incontrati, abbiamo pensato che fosse importante continuare la buona relazione che esiste tra i due club e la persona che abbiamo. Il presidente ha espresso soddisfazione per il ritorno di una collaborazione positiva e ha sottolineato l’importanza di mantenere relazioni costruttive con altri club. L’Atlético de Madrid, a sua volta, ha mostrato interesse per un miglioramento delle relazioni.

Joan Laporta ha anche parlato del futuro del Barça, sottolineando l’orgoglio per i giocatori che sono candidati al Balón de Oro. “Siamo orgogliosi dei tanti candidati e speriamo che un giocatore del Barça vinca il premio”, ha detto. Tra i candidati, il presidente ha espresso particolare entusiasmo per Lamine Yamal, che ha avuto una stagione eccezionale. “Se vincerà Lamine, sarò molto felice, perché ha divertito il mondo del calcio con le sue prestazioni”, ha concluso Laporta, mostrando la sua fiducia nel talento dei giocatori del Barça.

Le preoccupazioni per le lesioni dei giocatori del Barça durante la finestra delle selezioni sono state anche un tema centrale nel discorso di Laporta. “C’è una certa preoccupazione per queste pause, che quasi sono una pretemporada. Il calcio di selezione è un settore in cui è facile che si verifichino lesioni, e purtroppo il Barça ha già subito una lesione apparentemente lieve di Eric García, e abbiamo dovuto sostituire Raphinha con il Brasile a causa di alcuni fastidi”, ha spiegato. Laporta ha espresso la sua preoccupazione per la salute dei giocatori e ha sottolineato l’importanza di prendere precauzioni per evitare ulteriori infortuni.