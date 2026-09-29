Zubimendi torna in campo dopo un lungo periodo di inattività

La selezione spagnola di calcio ha visto un cambio di rotazione nella formazione titolare, con Martin Zubimendi che torna in campo dopo un periodo di inattività. Il giocatore, che non era stato titolare dal 15 novembre, ha recuperato il posto in squadra in un momento delicato per la squadra. Zubimendi ha segnato contro la Georgia nel mese di novembre, ma non ha potuto partecipare a diversi match a causa di un infortunio. La sua riconciliazione con la squadra arriva in un momento in cui il tecnico Luis de la Fuente ha deciso di apportare modifiche per dare nuova energia al gruppo.

Rotazione per dare dinamicità al team

La decisione di rotare la formazione è stata presa per mantenere un livello di performance elevato durante la preparazione al prossimo match contro la Croacia. Tra i giocatori che hanno mantenuto il posto in campo ci sono Unai, Pubill, Cubarsí, Fabián e Lamine Yamal, mentre entrano in squadra Huijsen, Zubimendi, Fermín, Oyarzabal e Baena. Huijsen, che aveva perso la Copa del Mundo a causa di un infortunio, torna al team dopo un periodo di recupero. La sua presenza aggiunge ulteriore dinamicità al gruppo.

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La squadra dovrà affrontare due partiti in poco tempo, con ulteriori match in programma nei prossimi giorni. La rotazione del team è una misura necessaria per mantenere la forma e la concentrazione dei giocatori. Zubimendi, con la sua esperienza e capacità, potrebbe giocare un ruolo chiave nella squadra, soprattutto in un momento in cui la squadra deve mantenere un livello elevato di performance.

Una svolta per Zubimendi

Zubimendi, che aveva perso la sua posizione in squadra a causa di un infortunio al Arsenal, ha visto il suo ruolo ridotto negli ultimi mesi. La sua riconciliazione con la squadra arriva in un momento cruciale, con la squadra che dovrà affrontare due partite in poco tempo. La sua entrata in campo rappresenta una svolta per il giocatore, che ha dimostrato di essere in grado di riprendersi dopo un periodo di inattività. La sua riconciliazione con la squadra arriva in un momento cruciale, con la squadra che dovrà affrontare due partite in poco tempo. La sua presenza in campo potrebbe influenzare positivamente la squadra, soprattutto in un momento in cui la formazione deve mantenere un livello elevato di performance.

La decisione di decretare la sua entrata in campo è stata presa in considerazione del fatto che la squadra dovrà affrontare due partite in poco tempo, con ulteriori match in programma nei prossimi giorni. La rotazione del team è una misura necessaria per mantenere la forma e la concentrazione dei giocatori. Zubimendi, con la sua esperienza e capacità, potrebbe giocare un ruolo chiave nella squadra, soprattutto in un momento in cui la squadra deve affrontare un avversario di alto livello.

La squadra spagnola si prepara al prossimo match contro la Croacia, con una formazione che ha visto modifiche significative. La decisione di apportare cambiamenti alla formazione è stata presa per dare nuova energia al gruppo e mantenere un livello di performance elevato. Zubimendi, con la sua esperienza e capacità, potrebbe giocare un ruolo chiave nella squadra, soprattutto in un momento in cui la squadra deve affrontare un avversario di alto livello.