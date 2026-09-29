Héctor Bellerín spiega il motivo del rifiuto per “La bola negra”: “Mi pareva un intrusismo lavorativo”

Héctor Bellerín, laterale del Real Betis, ha rivelato durante un’intervista al programma “Los Javis” il motivo per cui ha rifiutato di partecipare al film “La bola negra”, diretto da Javier Ambrossi e Javier Calvo. L’attore Miguel Bernardeau, che ha interpretato il ruolo di Rafael Rodríguez Rapún, era la scelta iniziale per il film, ma Bellerín ha scelto di non accettare l’offerta, considerandola un “intrusismo lavorativo”.

Un rifiuto motivato da considerazioni etiche

Durante l’intervista, Bellerín ha spiegato che la sua decisione era basata su una riflessione su come il settore cinematografico in Spagna affronti le sue difficoltà strutturali. “Sono lavori súper precari, è una delle industrie con le tasse di disoccupazione più alte nel nostro paese e dedicono molte ore e continuano a vivere in modo súper precario”, ha detto. Questo ha portato Bellerín a ritenere che accettare un ruolo in un film potesse essere un intrusismo lavorativo, ovvero un’occupazione che non si allinea con le sue competenze o con la sua carriera.

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La sua scelta è stata guidata da una riflessione etica sul settore cinematografico.

Bellerín ha anche sottolineato che, nonostante la sua posizione di fama, non si sentiva la persona giusta per interpretare il ruolo. “Pero para eso creo que hay que dedicarle muchas horas, el respeto que se merece y las horas que hay que dedicarle para poder estar en un lugar como ese y no me creía que yo era la persona indicada para hacerlo”, ha detto, mostrando una coerenza e una empatia nei confronti del lavoro degli attori.

Un’esperienza positiva nonostante il rifiuto

Bellerín ha espresso il suo apprezzamento per il risultato finale del film, pur non essendo stato coinvolto. “Claro y mira, ha salido muy bien sin mí, ¿no?” ha commentato, riconoscendo il lavoro dell’elenco scelto. Nonostante il rifiuto, ha espresso il suo rispetto per i professionisti del settore e ha riconosciuto che partecipare a un progetto simile richiede impegno e dedizione.

La sua decisione non ha ostacolato il successo del progetto.

La decisione di Bellerín ha suscitato interesse nel settore cinematografico e ha rivelato una riflessione su come i professionisti di altre discipline possano interagire con il mondo del cinema, senza però compromettere la loro identità professionale. Il rifiuto non è stato visto come un atto di egoismo, ma come una scelta etica e responsabile, che ha rafforzato la sua immagine come persona coerente e rispettosa del lavoro altrui. Il futbolista ha anche sottolineato che, nonostante la sua fama, non si sentiva la persona giusta per interpretare il ruolo. “Pero para eso creo que hay que dedicarle muchas horas, el respeto que se merece y las horas que hay que dedicarle para poder estar en un lugar como ese y no me creía que yo era la persona indicada para hacerlo”, ha detto, mostrando una coerenza e una empatia nei confronti del lavoro degli attori. La sua scelta ha suscitato interesse nel settore cinematografico e ha rivelato una riflessione su come i professionisti di altre discipline possano interagire con il mondo del cinema, senza però compromettere la loro identità professionale. Il rifiuto non è stato visto come un atto di egoismo, ma come una scelta etica e responsabile, che ha rafforzato la sua immagine come persona coerente e rispettosa del lavoro altrui.