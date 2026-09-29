Trento vince in trasferta contro Neptunas nella Eurocup 2026

La Dolomiti Energia Trento ha aperto con successo il proprio percorso nella Eurocup 2026, vincendo in trasferta contro i lituani del Neptunas Klaipeda con un punteggio di 73-76. La partita, giocata in Lituania, ha visto un match equilibrato e acceso, con momenti di tensione che hanno caratterizzato gli ultimi minuti. La squadra italiana, guidata da Quincy Olivari, ha dimostrato una grande capacità di reazione e resistenza, portando a casa la vittoria dopo un’intensa battaglia.

Una prestazione di Olivari e Brown

Quincy Olivari è stato il punto di riferimento per la squadra italiana, segnando 22 punti e guidando la difesa in diversi momenti cruciali. Il suo contributo è stato determinante, soprattutto nella fase finale, quando ha siglato la parità e ha aiutato la squadra a mantenere il vantaggio. Darius Brown II, con 19 punti a referto, ha completato un’ottima performance, supportando l’attacco e contribuendo al successo. La squadra ha mostrato una buona coesione e capacità di adattamento, nonostante la forte resistenza dei lituani.

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La squadra ha dimostrato una grande capacità di reazione, soprattutto nei momenti più difficili. Neptunas, pur non riuscendo a prendere il controllo del match, ha dato filo da torcere alla squadra italiana, soprattutto nella fase decisiva. La squadra di casa ha avuto momenti di superiorità, ma la resistenza e la capacità di reazione della Dolomiti Energia Trento hanno permesso di chiudere la partita con un risultato che conferma la forza della squadra.

Un match equilibrato e teso

La partita ha visto un andamento molto equilibrato, con scambi di vantaggio che hanno caratterizzato i primi quarti. Neptunas, pur non riuscendo a prendere il controllo del match, ha dato filo da torcere alla squadra italiana, soprattutto nella fase decisiva. La squadra di casa ha avuto momenti di superiorità, ma la resistenza e la capacità di reazione della Dolomiti Energia Trento hanno permesso di chiudere la partita con un risultato che conferma la forza della squadra. La vittoria in trasferta è un risultato importante per la squadra, che si appresta a affrontare le prossime sfide. Nel finale, la squadra italiana ha dimostrato una grande determinazione, con momenti di superiorità che hanno portato a casa la vittoria. La prestazione di Olivari e Brown ha messo in mostra la qualità della squadra, che si conferma come una contendente seria nel torneo.

Quincy Olivari: 22 punti

Darius Brown II: 19 punti

Punteggio finale: 73-76

La vittoria in trasferta contro Neptunas Klaipeda rappresenta un buon inizio per la Dolomiti Energia Trento nella Eurocup 2026. La squadra ha dimostrato una buona capacità di adattamento e resistenza, nonostante la forte resistenza dei lituani. La prestazione di Olivari e Brown ha messo in mostra la qualità della squadra, che si appresta a affrontare le prossime sfide con fiducia.