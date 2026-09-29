Scaloni: “Nessuno porterà il numero 10 finché Messi non se ne va”

Il tecnico argentino Lionel Scaloni ha risposto a una domanda su chi potrebbe indossare il numero 10 una volta che Lionel Messi abbandoni definitivamente la squadra nazionale. In un’intervista pubblicata il 29 settembre 2026, Scaloni ha dichiarato che “nessuno porterà il numero 10 finché Messi non se ne va”. L’annuncio, fatto durante un’intervista in vista delle prossime partite, ha suscitato interesse tra i tifosi e i giocatori.

Il numero 10 come simbolo del calcio argentino

Il numero 10 è sempre stato un simbolo del calcio argentino, legato al talento e alla leadership di giocatori come Messi, Diego Maradona e altri. Scaloni ha sottolineato che il numero non è solo un’identità, ma un ruolo che richiede una combinazione di abilità e carattere. Questi partidos, nessuno porterà il numero 10 finché Messi non se ne va, ha detto il tecnico, rafforzando l’idea che il numero sia legato a una figura unica.

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La decisione non è ancora definitiva

Scaloni ha chiarito che la scelta del numero 10 non è ancora stata fatta, e che si terrà in considerazione solo dopo la partenza definitiva di Messi. “Non gliela daremo a nessuno finché Leo non se ne va”, ha aggiunto, indicando che la decisione sarà fatta con attenzione. L’allenatore ha anche menzionato che, durante le eliminatorie, potrebbe esserci una rotazione, ma l’obiettivo è che il numero rimanga fisso. La scelta del numero 10 rappresenta un momento cruciale per la squadra argentina, poiché il numero è associato a un ruolo chiave nel gioco. Scaloni ha espresso la sua fiducia nel talento dei giocatori attuali, ma ha anche riconosciuto che il numero richiede un certo tipo di leadership e abilità. Dopo la partenza di Leo, vedremo chi sarà in grado di prendersi la responsabilità, ha concluso.

Scaloni ha anche sottolineato che, finché Messi non si ritirerà, il numero 10 non sarà assegnato a nessun altro giocatore. “In Eliminatorias si può provare a cambiarlo, ma l’idea è che rimanga fermo”, ha spiegato. Questo approccio riflette la volontà di mantenere un legame con la storia del calcio argentino, dove il numero 10 è sempre stato un simbolo di eccellenza. La decisione del numero 10 non è solo un’azione tecnica, ma un simbolo di continuità e di futuro per il calcio argentino. Scaloni ha rafforzato l’idea che il numero non possa essere dato a nessuno finché Messi non abbandoni la squadra, e che la scelta sarà fatta con attenzione e rispetto per la storia del calcio argentino.