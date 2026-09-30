Tebas svela trasferimenti del Real Madrid a società sua proprietà

Il presidente dellaLiga Javier Tebas ha reso pubblici documenti che dimostrano come il Real Madrid abbia effettuato trasferimenti a una società di proprietà sua, Audiovisual New Aged, la stessa a cui il Barcellona ha versato fondi. L’evento si è svolto il 30 settembre 2026, quando Tebas ha risposto a un post su RMTV, in cui era stato mostrato un documento del Barcellona relativo a un prestito di 4,5 milioni di euro a Audiovisual New Aged. La società, legata a Tebas, è stata al centro di un dibattito su possibili conflitti di interesse e operazioni non trasparenti.

Trasferimenti del Real Madrid a società sua proprietà

Secondo i documenti resi pubblici, tra il 2011 e il 2013, il Real Madrid ha versato complessivamente 7.513.333,55 euro a Audiovisual New Aged. Tebas ha sottolineato che si tratta della stessa società a cui il Barcellona ha versato fondi, e ha espresso sorpresa per questa coincidenza. “Sí, a la misma sociedad a la que aportaba el FC Barcelona. ¡Qué sorpresa!” ha scritto il presidente dellaLiga, in un post su X, in cui ha anche richiesto spiegazioni a due persone legate al Real Madrid, JAS e Chitín del Valle, riguardo all’origine e all’obiettivo di tali operazioni.

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Chiede chiarimenti e documenti al Real Madrid

Tebas ha chiesto al Real Madrid di fornire ulteriori chiarimenti e di pubblicare i documenti relativi a tali operazioni. “Hazles llegar los documentos, @AdriiRM33, y que hagan otro vídeo. Esta vez explicando lo que ahora ocultan”, ha scritto, aggiungendo che il club dovrebbe rilasciare una dichiarazione ufficiale. L’obiettivo del presidente dellaLiga è di chiarire eventuali conflitti di interesse e di garantire una maggiore trasparenza nel comportamento delle società sportive.

La situazione ha suscitato reazioni e dibattiti nel mondo del calcio, con Tebas che continua a sottolineare l’importanza di una gestione responsabile e trasparente. LaLiga, come ente che supervisiona la competizione, ha il dovere di garantire che le operazioni delle squadre siano conformi alle normative e non siano utilizzate per fini personali o non etici. LaLiga, attraverso Tebas, ha messo in evidenza la necessità di un controllo rigoroso delle operazioni finanziarie delle squadre, soprattutto quando si tratta di società con legami diretti con i dirigenti. La situazione potrebbe evolvere nei prossimi giorni, con ulteriori chiarimenti o reazioni da parte del Real Madrid. La trasparenza rimane un tema cruciale nel calcio, e Tebas ha dimostrato di non intenzionato a lasciare il dibattito in sospeso.

Il caso rappresenta un ulteriore episodio nel dibattito su conflitti di interesse e gestione delle risorse finanziarie nel calcio. LaLiga, come ente di controllo, ha il compito di garantire che le operazioni siano sempre in linea con i principi di equità e trasparenza. La situazione potrebbe influenzare le decisioni future del Real Madrid e potrebbe portare a ulteriori indagini o chiarimenti da parte delle autorità competenti. Con la pubblicazione dei documenti, Tebas ha messo in luce un aspetto che potrebbe influenzare la gestione delle squadre e la relazione tra club e dirigenti. La questione rimane aperta, ma la richiesta di chiarimenti e trasparenza da parte del presidente dellaLiga ha suscitato attenzione e dibattito nel mondo del calcio.