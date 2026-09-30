Emma Navarro: la battaglia per la salute dopo tre anni di sofferenza

Emma Navarro, tennista americana che ha raggiunto l’8° posto mondiale nel 2024, ha condiviso sui social un lungo e drammatico sfogo dopo quasi tre anni di sofferenza. La giocatrice, nota per i suoi successi in circuito, ha raccontato la sua battaglia con la condizione nota come RED-S (Relative Energy Deficiency in Sport) e l’ipotiroidismo di Hashimoto, due problemi che hanno messo a dura prova la sua salute fisica e mentale. La tennista ha spiegato come i sintomi, iniziati quasi tre anni fa, fossero stati influenzati dalle sue scelte di allenamento, alimentazione e recupero durante la sua carriera professionistica.

Un anno di successi e una vita in disordine

Nel 2023, il primo anno pieno sul tour, Emma Navarro ha giocato 88 partite, più di chiunque altro nel tennis professionistico. Ha vinto 4 titoli ITF e ha raggiunto il terzo turno agli Australian Open, il suo miglior risultato. Tuttavia, nonostante i successi, la tennista ha iniziato a sentirsi male. Ha perso quasi 10 chili nel 2023, pensando fosse necessario per massimizzare le prestazioni. Il suo sistema immunitario si è indebolito, e ha iniziato a prendere parte a partite malate, spesso con sintomi come mal di testa, nausea e debolezza. Nonostante ciò, ha continuato a vincere e a migliorare, ma sentiva emozioni mai provate prima, come irritabilità, frustrazione e rabbia.

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La sua salute era in pericolo, ma non si era accorta di quanto fosse fragile. La tennista ha spiegato come, nonostante i successi, si sentisse come fuori controllo, con sbalzi d’umore, fatica e difficoltà a concentrarsi. Ha perso altri 5 chili nel 2024 e ha avuto un brutto raffreddore al 125 di Parigi, che le ha lasciato con mal di testa e quasi senza energie. Tuttavia, ha continuato a giocare, arrivando ai quarti di finale.

La diagnosi e il ritorno a casa

Dopo un lungo periodo di sintomi disorientanti, Emma Navarro ha ricevuto la diagnosi di RED-S e ipotiroidismo di Hashimoto. Queste condizioni hanno complicato il suo recupero, richiedendo un piano di alimentazione, medicine e monitoraggio costante. La tennista ha spiegato come, nonostante i successi, si sentisse come fuori controllo, con sbalzi d’umore, fatica e difficoltà a concentrarsi. Ha perso altri 5 chili nel 2024 e ha avuto un brutto raffreddore al 125 di Parigi, che le ha lasciato con mal di testa e quasi senza energie. Tuttavia, ha continuato a giocare, arrivando ai quarti di finale.

La sua vita era diventata un inferno, ma non aveva smesso di lottare. Nel 2025, la situazione si è aggravata. Emma Navarro ha avuto sintomi simili a quelli dell’anno precedente, ma questa volta non è riuscita a giocare. Ha perso e perso, sentendosi peggio e peggio. Ha pianto in campo durante la Billie Jean King Cup 2025, devastata per non poter rappresentare il suo Paese in un buono stato di salute. Dopo un periodo di riposo, ha iniziato a lavorare sul recupero, modificando la sua dieta, aumentando l’apporto di energia e consultando diversi specialisti. Solo due mesi fa, è tornata a sentirsi meglio in palestra, potendo sentire il suo corpo e i suoi muscoli.

Emma Navarro ha deciso di fermarsi per il resto dell’anno per concentrarsi sulle sue medicine e sui protocolli di energia. Non andrà in Asia quest’anno, ma spera di tornare in Australia nel 2027. La tennista ha espresso la sua gratitudine per chi l’ha seguita e supportata, e ha condiviso la sua esperienza sperando di aiutare altre persone con problemi simili. Ha imparato che la salute è la cosa più importante, e che non c’è nulla di più importante in lei che la sua salute.