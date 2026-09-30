Virtus Bologna affronta l’Olympiacos in Eurolega: la sfida per la prima vittoria stagionale

La Virtus Bologna torna in campo domani sera per affrontare in Eurolega i campioni in carica dell’Olympiacos Pireo, in un match che potrebbe segnare la prima vittoria stagionale per i bolognesi. Dopo due sconfitte consecutive, contro il Fenerbahce Istanbul e l’Olimpia Milano, la squadra di coach Alex Mumbru cerca di riscattarsi in casa, dove il sostegno del pubblico potrebbe fare la differenza. La sfida si terrà nella Virtus Arena, in un contesto che vede la squadra emiliana alle prese con una stagione iniziata in maniera difficile.

Un’altra battuta d’arresto

Dopo l’esordio sconfitto contro il Fenerbahce Istanbul (78-68), la Virtus Bologna ha incassato un’altra sconfitta, questa volta contro l’Olimpia Milano (87-85). Nonostante abbia mantenuto la partita in equilibrio fino all’ultimo minuto, la squadra ha visto il vantaggio andare a favore dei milanesi grazie all’uno-due decisivo di Devon Hall. La squadra, che punta su Aliou Diarra, Wendell Moore e Derrick Alston Jr., dovrà trovare una reazione per non rimanere a zero in classifica. La squadra, che si appoggia su giocatori come Aliou Diarra e Wendell Moore, dovrà trovare una forma di gioco che permetta di sfruttare al meglio le capacità di attacco e difesa. Il sostegno del pubblico potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra.

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Un’arma di peso: il pubblico

Il sostegno del pubblico della Virtus Arena potrebbe diventare un elemento chiave per la squadra. Il “sesto uomo” in campo, come viene definito, potrebbe aiutare i bolognesi a trovare la giusta concentrazione nei momenti cruciali. La squadra, che ha già visto la sua prima partita in casa terminare con una sconfitta, dovrà sfruttare al meglio l’atmosfera di casa per cercare di vincere. La squadra, che ha già visto la sua prima partita in casa terminare con una sconfitta, dovrà sfruttare al meglio l’atmosfera di casa per cercare di vincere. La squadra dovrà trovare una reazione per non rimanere a zero in classifica.

L’Olympiacos Pireo, campione in carica, è in forma e ha già vinto due partite consecutive, rispettivamente contro Baskonia (89-106) e Zalgiris Kaunas (91-93). La squadra, guidata da coach Bartzoskas, punta a confermare il titolo della passata stagione e a dominare la Eurolega 2026-2027. L’obiettivo della squadra greca è di far saltare il fattore campo anche in Emilia, un compito non facile per i bolognesi. La squadra di Atene si appoggia su giocatori come Sasha Vezenkov, Evan Fournier e Tyler Dorsey, che ha segnato 25 punti nel successo esterno in Spagna. La squadra, che ha già vinto due partite consecutive, dovrà mantenere la sua forma per non permettere alla Virtus Bologna di trovare un momento di riscatto.