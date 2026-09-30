Lorenzo Musetti si ferma a Tokyo per un infortunio, punta a Shanghai

Lorenzo Musetti ha dovuto rinunciare al torneo ATP 500 di Tokyo a causa di un infortunio all’anulare della mano destra, annunciato con un post su Instagram. L’azzurro ha condiviso le radiografie e una foto della mano destra, spiegando di essersi fratturato l’anulare durante un allenamento. L’evento, che avrebbe dovuto segnare l’esordio del tennista italiano in una delle competizioni più importanti del circuito, è stato cancellato. Musetti ha espresso disappunto per l’assenza, soprattutto per l’opportunità di giocare davanti ai tifosi giapponesi e vivere l’atmosfera unica di Tokyo.

Un infortunio non grave, ma un momento di riflessione

Nonostante l’infortunio, Musetti ha espresso ottimismo e ha dichiarato di provare a recuperare nei prossimi giorni per essere pronto al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha sottolineato che l’impatto del problema non è grave, e che il suo obiettivo è tornare in campo il più presto possibile. “Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai”, ha detto il tennista, che ha ringraziato i tifosi per il sostegno e i messaggi ricevuti.

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Un cambio di sorteggio e un esordio mancato

Il torneo di Tokyo, che si è svolto il 30 settembre 2026, aveva visto Musetti inizialmente indicato come partecipante. Tuttavia, l’infortunio ha reso necessario un cambio di sorteggio: al posto di Musetti è stato ripescato come lucky loser il lusitano Jaime Faria. L’azzurro ha espresso rammarico per l’assenza, ma ha anche mostrato fiducia nel suo recupero. “Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo”, ha commentato.

Il post di Musetti ha suscitato reazioni positive da parte del pubblico e dei tifosi, che hanno espresso solidarietà e speranza per il suo ritorno. L’annuncio è stato condiviso su Instagram, dove l’azzurro ha anche invitato i follower a seguirlo per ulteriori aggiornamenti. L’evento ha segnato un momento di riflessione per il tennista, che si prepara a nuovi impegni nel circuito ATP, con l’obiettivo di tornare in campo al più presto. La stagione tennistica è entrata nella sua fase decisiva, con gli US Open alle spalle e la Laver Cup conclusa. L’infortunio di Musetti rappresenta un piccolo ostacolo, ma non un blocco per il suo percorso. Il tennista italiano, noto per la sua determinazione e la sua capacità di rimontare, si prepara a nuove sfide, con l’obiettivo di tornare in campo al Masters 1000 di Shanghai.

Il tennista ha anche espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, riconoscendo l’importanza del pubblico e dei tifosi nella sua carriera. “Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi”, ha scritto, mostrando un atteggiamento positivo e determinato nel proseguire la sua stagione. Con l’obiettivo di tornare in campo al più presto, Musetti si prepara a nuovi impegni nel circuito ATP, con l’auspicio di poter giocare al Masters 1000 di Shanghai. L’infortunio, pur se non grave, rappresenta un momento di pausa per il tennista, che si concentrerà sul recupero e sulla preparazione per i prossimi tornei.