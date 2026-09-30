Volley femminile, le squadre qualificate ai Mondiali 2027: l’Italia difende il titolo

Le squadre qualificate ai Mondiali di volley femminile 2027 sono state ufficialmente annunciate, con l’Italia che difende il titolo di Campione del Mondo in carica. Il torneo, che si svolgerà negli USA e in Canada dal 20 agosto al 5 settembre, vedrà la partecipazione di 32 squadre, suddivise in otto gruppi da quattro compagini ciascuno. Le prime due di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Il nome del torneo è cambiato ufficialmente in Coppa del Mondo di volley femminile, un passaggio che ha suscitato interesse e attenzione nel mondo del volley.

Qualificazioni e distribuzione per continente

Le squadre sono state selezionate in base a diversi criteri: il ranking FIVB, i Campionati Continentali e l’ospitalità. L’Europa ha promosso squadre come Turchia, Serbia e Polonia, mentre dal Sud America sono state qualificate Brasile, Argentina e Colombia. In Asia, Thailandia, Cina e Giappone hanno ottenuto il pass, e in Africa si sono qualificate Egitto, Kenya e Camerun. Nel Norceca, invece, si sono distinte Cuba, Repubblica Dominicana e Porto Rico. L’Italia, campionessa del mondo, è stata automaticamente qualificata, mentre USA e Canada sono state ammesse come Paesi ospitanti.

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Il ranking FIVB ha promosso 16 squadre europee, che rappresentano la metà delle compagini partecipanti. Tra queste, la Russia è attesa come una delle squadre più forti, mentre la Germania e i Paesi Bassi sono considerate tra le favorite. Il cambio di nome del torneo, che passerà da Mondiali a Coppa del Mondo, ha suscitato interesse tra gli appassionati. L’evento, che si terrà a Los Angeles 2028, metterà in palio tre posti per le Olimpiadi.

Le squadre qualificate in Europa

Le squadre europee che hanno ottenuto il pass ai Mondiali 2027 sono: Italia (Campione del Mondo), Turchia (qualificata dai Campionati Continentali), Serbia (qualificata dai Campionati Continentali), Polonia (qualificata dai Campionati Continentali), Russia, Germania, Paesi Bassi, Cechia, Belgio, Francia, Slovenia, Svezia, Ucraina, Grecia, Bulgaria e Svizzera. Il ranking FIVB ha promosso 16 squadre europee, che rappresentano la metà delle compagini partecipanti. Le squadre non qualificate attraverso i Campionati Continentali si sono invece ottenute il pass grazie al ranking FIVB. Tra queste, si contano squadre come la Corea del Sud, il Messico e la Thailandia. L’organizzazione ha anche previsto un calendario dettagliato, con le prime partite che si terranno a partire dal 20 agosto. Le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, insieme al pagellone completo, sono state pubblicate come parte del materiale promozionale.

Il nuovo numero di Azzurra è online e offre ulteriori dettagli sulle squadre e sulle prossime sfide. L’Italia, con la sua storica tradizione nel volley femminile, si presenta come una delle squadre più competitive, ma la competizione sarà probabilmente molto equilibrata. Il cambio di nome del torneo, che passerà da Mondiali a Coppa del Mondo, ha suscitato interesse tra gli appassionati, che attendono con ansia l’inizio della competizione.