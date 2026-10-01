Anas Andaloussi mostra come la IA aiuta a risparmiare centinaia di euro sulla bolletta elettrica

Un influencer ha mostrato come la tecnologia possa aiutare a risparmiare centinaia di euro sulla bolletta elettrica, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Anas Andaloussi, durante un’intervista su ‘El Hormiguero’, ha spiegato come utilizzare un modello di IA per analizzare i dati e trovare offerte più economiche. L’idea ha suscitato un grande interesse sui social media, con molti utenti che hanno cercato di replicare il metodo.

Utilizzo dell’IA per risparmiare sulla bolletta

Andaloussi ha descritto come abbia chiesto all’IA di connettersi al portale della CNMC per comprendere il consumo elettrico e trovare l’offerta più conveniente. “Le ho detto che voglio che si connetta alla pagina della CNMC”, ha spiegato, aggiungendo che l’operazione ha richiesto solo tre minuti. L’AI ha analizzato i dati e ha proposto un’alternativa che permette un risparmio stimato di 277 euro all’anno.

Pubblicità

Un trucco semplice ma efficace per ridurre i costi.

Il metodo prevede l’uso di un prompt specifico, che Andaloussi ha condiviso con i telespettatori. L’obiettivo è analizzare la bolletta, indicare il costo totale annuale, l’ahorro stimato e le condizioni dell’offerta. L’AI, inoltre, deve suggerire l’offerta più economica, mantenendo la potenza e senza servizi aggiuntivi. “Se mancano dati, chiedi, non inventare risultati”, ha aggiunto Andaloussi.

Un’idea che si diffonde rapidamente

La spiegazione di Andaloussi ha suscitato un grande interesse, tanto che molti utenti hanno iniziato a cercare come applicare il metodo a casa loro. L’idea si basa su un’interazione tra l’utente e l’AI, che permette di trovare soluzioni personalizzate e economiche. L’uso di strumenti come il comparatore della CNMC è diventato un punto di riferimento per chi cerca di ridurre i costi energetici.

Un’alternativa accessibile per tutti i consumatori.

Nonostante l’interesse crescente, l’idea non è nuova. Molti esperti avevano già sottolineato come l’IA potesse aiutare a gestire i costi energetici, soprattutto in un contesto di aumento dei prezzi. Niño Becerra, economista, ha parlato di un piano per investire 5,3 milioni di dollari nell’ambito dell’IA, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica. L’idea si sposa con la crescente preoccupazione per i costi dell’energia, che sembrano destinati a salire nei prossimi mesi. Con l’inverno che si avvicina, molti famiglie cercano modi per ridurre i consumi e i costi. L’uso dell’IA potrebbe diventare una soluzione sempre più comune, grazie alla sua capacità di analizzare grandi quantità di dati e trovare soluzioni personalizzate. Anas Andaloussi ha dimostrato come un’idea semplice possa portare risultati concreti, anche se il futuro dipende da come si evolverà l’uso di questa tecnologia.