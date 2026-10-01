Zebre Parma acquisiscono l’estremo argentino Wade

Le Zebre Parma hanno annunciato l’acquisto dell’estremo argentino Tobías Wade, un talento in arrivo da Buenos Aires. L’annuncio, reso noto da OA Sport, segna un ulteriore passo avanti nel mercato del rugby italiano, con un giocatore che ha già scritto pagine importanti con la maglia dell’Argentina. Wade, proveniente dall’Alumni di Buenos Aires, ha firmato un contratto di una stagione con opzione per un ulteriore anno. L’arrivo del giocatore si colloca in un momento strategico, con l’obiettivo di conquistarsi spazio nel campionato e candidarsi a un esordio in nazionale nei test di novembre contro Irlanda, Italia e Francia.

Un talento in cerca di spazio

Wade si inserisce in una concorrenza già ricca, che comprende giocatori come Benjamín Elizalde del Newcastle Red Bulls e Santiago Carreras del Bath in Premiership, oltre a Juan Cruz Mallía del Tolosa e Gerónimo Prisciantelli del Racing 92 in Top 14. Il suo arrivo aggiunge una nuova sfumatura al reparto degli estremi argentini, con un’esperienza già consolidata nel circuito SVNS e nel Super Rugby Americas. Il giocatore ha già vinto titoli con i Pumas 7s, contribuendo a successi in città come Vancouver, Hamilton, Londra e Hong Kong.

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Il percorso di Wade è stato segnato da successi e sfide. Dopo gli anni con i Pumas 7s, il giocatore ha scelto di tornare al rugby a quindici, un passo che ha confermato la sua versatilità. Il suo debutto nel Super Rugby Americas 2026 ha culminato con il titolo di campione, un traguardo che ha rafforzato la sua reputazione come atleta di alto livello. L’esperienza in Argentina ha messo in luce le sue qualità, e ora il passo verso l’Europa rappresenta una sfida interna tutta da seguire.

Un’esperienza consolidata

Il percorso che ha portato Wade fin qui è tutt’altro che banale. Dopo gli anni con i Pumas 7s, il giocatore ha scelto di tornare al rugby a quindici, un passo che ha confermato la sua versatilità. Il suo debutto nel Super Rugby Americas 2026 ha culminato con il titolo di campione, un traguardo che ha rafforzato la sua reputazione come atleta di alto livello. L’esperienza in Argentina ha messo in luce le sue qualità, e ora il passo verso l’Europa rappresenta una sfida interna tutta da seguire.

Wade si è inoltre aggiunto al gruppo di giocatori convocati negli allenamenti della selezione argentina guidata da Felipe Contepomi, in preparazione dei test casalinghi contro Sudafrica e Australia. L’arrivo del giocatore a Parma rappresenta un’opportunità per mettersi in mostra e dimostrare le sue capacità in un contesto di alto livello. La sua presenza in United Rugby Championship aggiunge un ulteriore tassello al reparto degli estremi argentini, con un’esperienza già consolidata nel circuito internazionale. Il mercato del rugby continua a regalare movimenti d’interesse, e l’arrivo di Wade rappresenta un ulteriore tassello nel panorama del rugby italiano. Le Zebre Parma, una delle franchigie italiane di vertice, hanno dimostrato di saper attrarre talenti di alto livello, con un’esperienza già consolidata nel settore. L’obiettivo per Wade è chiaro: conquistarsi un posto nel campionato e candidarsi a un esordio in nazionale, in un momento in cui l’Argentina riunirà tutti i suoi migliori giocatori.