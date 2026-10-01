Los Angeles 2028: la fiaccola olimpica attraverserà tutti i 50 Stati Uniti

Los Angeles 2028 ha annunciato il viaggio della fiaccola che attraverserà tutti i 50 Stati Uniti, un progetto ambizioso che mira a portare l’Olimpiade a contatto con milioni di cittadini. L’evento, che inizierà a Olimpia in Grecia e si concluderà a Los Angeles nel 2028, rappresenta un simbolo di unità e partecipazione nazionale. La scintilla del viaggio partirà da Atlanta, città che nel 1996 ospitò l’ultima Olimpiade estiva sul suolo americano, un omaggio alle radici olimpiche e a partner storici come Coca-Cola. L’obiettivo è creare una staffetta senza precedenti, che attraverserà ogni stato, dalle coste alle pianure, dalle grandi città ai piccoli centri.

Un viaggio che unisce il passato e il futuro

Il percorso della fiaccola non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza che coinvolgerà comunità, città e Stati. L’idea è semplice ma potente: portare l’Olimpiade a contatto con il pubblico, farla scorrere nelle strade e nelle piazze, permettendo a milioni di americani di sentirsi parte integrante del movimento. L’alleanza tra città, Stati, comunità e partner sarà cruciale per realizzare questa visione. Casey Wasserman, presidente del Comitato Organizzatore, ha espresso il suo entusiasmo per l’opportunità di condividere l’evento con ogni angolo del Paese.

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La mappa del viaggio sarà svelata nel 2027

La mappa completa del percorso sarà resa nota nel 2027, quando si sveleranno le tappe e i luoghi che la fiamma olimpica visiterà. L’attesa per questa rivelazione è già un’esperienza in sé, un’attesa che somiglia a una promessa. La fiamma, partita da Olimpia, attraverserà l’oceano e si metterà in cammino nella primavera del 2028, illuminando un intero continente passo dopo passo. L’evento rappresenta un’occasione unica per celebrare l’unità e la passione per lo sport in un Paese vasto e diversificato.

Il viaggio della fiaccola non è solo un simbolo di sport, ma un’esperienza che coinvolgerà ogni cittadino. L’obiettivo è far sentire a tutti, da New York a San Francisco, da Seattle a Miami, che l’Olimpiade è un evento che appartiene a tutti. L’alleanza tra partner, comunità e Stati sarà fondamentale per rendere realtà questa visione. La staffetta, che inizierà da Atlanta, rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame tra il passato e il futuro, tra tradizione e innovazione.

La scelta di Atlanta non è casuale: è una città con radici olimpiche profonde e un legame storico con il movimento. L’idea di partire da una metropoli che conosce i Giochi nell’anima è un invito a tutti i cittadini a partecipare attivamente al viaggio. L’evento non si limiterà a un’esperienza visiva, ma diventerà un momento di condivisione e partecipazione, un’occasione per celebrare l’unità e la diversità del Paese. La fiamma olimpica, simbolo di speranza e unità, porterà con sé l’energia e l’entusiasmo di un intero continente.