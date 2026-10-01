Cristiano Ronaldo e Fernando Santos: “Non ho detto di non giocare, l’ho malinterpretato”

Cristiano Ronaldo e Fernando Santos, ex allenatore della nazionale portoghese, si trovano nuovamente a confrontarsi dopo un malinteso che ha scatenato tensioni nella squadra. Il portoghese, noto per la sua passione per la maglia nazionale, ha abbandonato la concentrazione questa settimana, dopo aver interpretato male le parole del suo ex allenatore. Secondo quanto riferito da Fernando Santos, il giocatore aveva spiegato che non avrebbe giocato, ma il messaggio non è stato compreso nel modo giusto.

Un malinteso che si ripete

La situazione non è nuova per Cristiano Ronaldo. Come ricorda Fernando Santos, il rapporto tra i due si è intaccato in passato, durante il Mondiale del 2022. Allora, il tecnico aveva spiegato a Ronaldo che non avrebbe giocato, ma il calciatore aveva malinterpretato la situazione. Ora, la stessa dinamica si ripete, con il giocatore che ha lasciato la concentrazione dopo un colloquio con l’allenatore. Non abbiamo parlato da quando sono tornato da Qatar, ha detto Santos, sottolineando che il rapporto tra i due è cambiato in modo irreparabile. Ronaldo, però, sa che l’allenatore è sempre disponibile quando serve, ma non ha mai accettato l’idea di non giocare per la sua squadra.

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Le ragioni del malcontento

Cristiano Ronaldo sembra non accettare l’idea di non giocare per la sua nazionale. Il giocatore ha espresso un forte disappunto, nonostante l’allenatore abbia cercato di spiegare la situazione. Secondo quanto riferito, il tecnico ha chiamato Ronaldo nel suo ufficio lo stesso giorno del match, dopo la cena, per chiarire le sue intenzioni. Tuttavia, il calciatore non ha capito il messaggio e ha reagito con emozione.

La tensione tra i due ha portato a un distacco irreparabile. Nonostante l’allenatore abbia cercato di spiegare la sua posizione, il giocatore non ha mai capito il motivo del suo allontanamento. La situazione ha creato un clima di insoddisfazione all’interno della squadra, con Ronaldo che non ha mai accettato di non giocare per la sua nazionale. Non ho detto di non giocare, l’ho malinterpretato, ha affermato Fernando Santos, riferendo le parole del calciatore. La frase, sebbene non sia esplicitamente confermata, riflette l’idea che il malinteso sia stato un elemento chiave nella crisi tra i due.

La crisi tra i due si ripete, ma questa volta sembra più profonda. Il rapporto, che un tempo era basato su rispetto e collaborazione, si è trasformato in un conflitto di intenti. Per Fernando Santos, il malinteso è stato solo l’inizio di un problema più ampio, che riguarda la gestione delle scelte di gioco del calciatore. La situazione potrebbe influenzare le dinamiche interne della squadra, con Ronaldo che non ha mai accettato di non giocare per la sua nazionale. La relazione tra il giocatore e l’allenatore, pur rimanendo in un certo senso intatta, ha subito un danno irreparabile, che potrebbe avere conseguenze a lungo termine.