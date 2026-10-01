F1, GP Bahrain 2026 a Sepang: orari e dove vedere la gara in tv

Il Gran Premio del Bahrain 2026 si svolgerà a Sepang dal 3 al 5 ottobre, con orari in diretta per gli appassionati. L’evento, sedicesimo appuntamento del calendario mondiale, è stato recuperato dopo i problemi in Medio Oriente che hanno impedito la disputa del GP a Sakhir. La gara si terrà sul circuito di Sepang, un tracciato che non vede la Formula 1 da nove anni. Il weekend sarà un’occasione per i piloti e per i tifosi, con un programma ricco di prove libere, qualifiche e la gara in programma alle ore 09.00 italiane.

Orari del GP Bahrain 2026

Il fine settimana del GP Bahrain 2026 si articolerà in tre sessioni: venerdì, sabato e domenica. Venerdì 3 ottobre, si inizierà con la prima sessione di prove libere alle ore 06.30, seguita dalla seconda alle 10.00. Sabato 4 ottobre, si terrà la terza sessione di prove libere alle 06.30, mentre alle 10.00 si svolgeranno le qualifiche. La gara, che prevede 56 giri, si terrà domenica 5 ottobre alle 09.00. Gli orari sono in orario italiano e sono validi per gli spettatori che seguiranno la gara in diretta.

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Streaming e diretta tv del GP Bahrain 2026

Per seguire il GP Bahrain 2026 in diretta, gli abbonati potranno accedere a Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213). In streaming, la diretta sarà disponibile su Sky Go, NOW TV e TV8.it, con la differita delle qualifiche alle ore 14 e della gara alle ore 16.30. TV8 offrirà la trasmissione in diretta, con la possibilità di seguire le gare in tempo reale.

Andrea Kimi Antonelli, attualmente in testa alla classifica, vorrà riscattarsi dopo l’errore in qualifica a Baku. George Russell, invece, sembra aver vissuto il miglior weekend della sua carriera e cercherà di proseguire il trend positivo. La Ferrari, che non ha più vinto un podio da cinque appuntamenti, è attesa a dare risposte in questa prova. Il circuito di Sepang, con le sue caratteristiche, metterà a dura prova le capacità dei piloti e dei team. Il GP Bahrain 2026 rappresenta un’occasione importante per i piloti che cercano di migliorare i loro risultati. Il ritorno a Sepang dopo nove anni è un evento significativo per la Formula 1, che non si ferma e si prepara a nuove sfide. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta, con la possibilità di vivere l’esperienza in modo completo, grazie alle diverse opzioni di streaming e tv.

Venerdì 3 ottobre: prove libere (FP1 06.30-07.30, FP2 10.00-11.00)

Sabato 4 ottobre: prove libere (FP3 06.30-07.30), qualifiche (10.00)

Domenica 5 ottobre: gara (09.00, 56 giri)

Il GP Bahrain 2026 sarà un’altra tappa importante del mondiale, con un programma che coinvolgerà tutti i partecipanti e i tifosi. La Formula 1 non si ferma e, dopo il successo a Baku, si prepara a un nuovo appuntamento che promette emozioni e risultati di alto livello.