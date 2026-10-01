Remco Evenepoel cerca l’ultimo oro: il Europeo di strada manca nella sua bacheca

Remco Evenepoel, il ciclista belga, si avvicina al suo obiettivo più ambizioso: aggiungere all’elenco delle sue vittorie l’oro europeo di strada. Nonostante abbia già conquistato titoli di prestigio in diverse competizioni, come i Giochi Olimpici, i Mondiali, i Campionati Nazionali e Europei a cronometro, il campionato continentale di strada rappresenta l’unica medaglia d’oro che gli manca. La prossima settimana, a Eslovenia, si disputerà il Europeo di strada, un evento che potrebbe chiudere un cerchio di successi per il ciclista di 26 anni.

La sua carriera è caratterizzata da una versatilità rara nel mondo del ciclismo, con la capacità di dominare sia le gare a cronometro che quelle di strada, dove si deve affrontare la resistenza di un gruppo di atleti. La sua potenza gli permette di vincere in solitario, di rompere una corsa da lontano e di dominare il cronometro quando serve. A Parigi 2024, ad esempio, ha vinto la cronometro e poi si è aggiudicato anche la gara di strada, un doppio successo senza precedenti nel ciclismo maschile.

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Un palmarés quasi completo

Remco Evenepoel ha già vinto sette dei otto titoli possibili tra i quattro grandi campionati individuali – Giochi Olimpici, Mondiali, Europei e Nazionali – e le loro due specialità, strada e cronometro. L’unica casella vuota nella sua bacheca è il titolo continentale di strada. La sua sequenza di vittorie a cronometro è un record: quattro Mondiali consecutivi, un traguardo che eguaglia Fabian Cancellara e Tony Martin. Il belga è però il primo a raggiungere questa sequenza senza interruzioni, un dettaglio che sottolinea la sua costanza e la sua capacità di mantenere un livello elevato di prestazioni.

Ha vinto il Mondiale di contrarreloj a Montreal, ma il suo obiettivo ora è il Europeo di strada, un evento che potrebbe completare un palmarés eccezionale. Anche se ha vinto il Europeo di strada in passato, il titolo che gli manca è il più prestigioso per il suo calendario. La sua carriera è un esempio di costanza e di adattamento, con vittorie in contesti diversi e in diverse specialità.

Un’occasione unica

La prossima settimana, a Eslovenia, si disputerà il Europeo di strada, un evento che potrebbe chiudere un cerchio di successi per Remco Evenepoel. La sua partecipazione alla selezione belga, insieme a nomi di alto livello come Quinten Hermans, conferma la sua importanza nel panorama ciclistico europeo. La gara non è solo un’opportunità per aggiungere un titolo alla sua bacheca, ma anche per dimostrare la sua versatilità e la sua capacità di competere in contesti diversi. Il Europeo di strada rappresenta l’ultimo tassello per completare un palmarés eccezionale, che potrebbe essere considerato uno dei più completi nella storia del ciclismo. La sua partecipazione a questa gara è un’occasione unica per dimostrare il suo talento e la sua capacità di vincere in ogni contesto. La sfida è grande, ma Remco Evenepoel ha già dimostrato di essere in grado di affrontarla.