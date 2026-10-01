Matteo Berrettini in campo a Tokyo: la sfida contro Davidovich Fokina per la Coppa Davis

Matteo Berrettini ha iniziato la sua partita al primo turno dell’ATP Tokyo 2026 contro Alejandro Davidovich Fokina, in un match che ha un significato particolare per il tennista romano. L’azzurro, numero 7 del ranking ATP, cerca di ritrovare la continuità dopo un periodo di difficoltà fisiche e di risultati, con l’obiettivo di meritarsi la convocazione per la Coppa Davis. La sfida, in programma sul Kioshita Group Show Court, rappresenta un’occasione importante per Berrettini per dimostrare la sua forma e la sua determinazione.

Un match cruciale per la Coppa Davis

Davidovich Fokina, pur non essendo uno dei migliori in campo, ha dimostrato un livello elevato con due vittorie in stagione, tra cui il successo a Chengdu. Berrettini, però, non ha ancora trovato la stabilità necessaria per tornare al top della sua forma. La vittoria in questo match potrebbe essere un passo importante per il tennista italiano, che punta a convincere il capitano Filippo B a farlo partecipare alla Coppa Davis.

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La preparazione per la Coppa Davis è un obiettivo chiave per Berrettini.

Parallelamente, Flavio Cobolli ha in programma un altro match cruciale, contro Roman Safiullin, in vista delle ATP Finals. Il romano, numero 7 del ranking ATP, affronta un avversario in forma, ma ha un precedente positivo alle spalle. L’azzurro, che si è distinto nella Laver Cup, dovrà mantenere alta l’attenzione per tutta la durata della partita, cercando di sfruttare la sua capacità atletica e il suo dritto per limitare i passaggi a vuoto del russo. Cobolli, attualmente in quinta posizione con un vantaggio di 510 punti su Medvedev, ha bisogno di risultati per continuare a accumulare punti e migliorare la sua posizione nella classifica. La vittoria contro Safiullin potrebbe essere un ulteriore passo verso l’obiettivo delle ATP Finals.

Un’edizione speciale dell’ATP Tokyo 2026

L’ATP Tokyo 2026 ha visto l’apertura con due vittorie italiane, con Luciano Darderi che ha sconfitto Casper Ruud per 2-0 e Kyrian Jacquet che ha superato Holger Rune con lo stesso punteggio. Il programma del torneo è stato arricchito da diversi match di alto livello, tra cui la sfida tra Jiri Lehecka e Zizou Bergs, che si terrà dopo le 7.00. Berrettini, invece, entrerà in campo dopo il match tra Denis Shapovalov e Sho Shimabukuro.

La partita tra Berrettini e Davidovich Fokina è l’ultima del programma sul Kinoshita Group Show Court, che inizierà alle 4.00. L’azzurro, che ha partecipato alla Laver Cup, ha l’obiettivo di dimostrare la sua capacità di giocare su un campo diverso, cercando di trovare la giusta concentrazione e la giusta forma per il prossimo importante impegno. Il match tra Cobolli e Safiullin, in programma sul Diamond Court alle 5.00, sarà la seconda partita del programma. L’azzurro, che ha un precedente positivo contro il russo, dovrà mantenere alta l’attenzione per tutta la durata della sfida, cercando di sfruttare i suoi punti di forza per ottenere una vittoria che potrebbe essere decisiva per la sua qualificazione alle ATP Finals.

La vittoria di Cobolli potrebbe essere un passo importante verso le ATP Finals.