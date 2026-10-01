Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, attacca i portoghesi: “Envidiosi, ignoranti…”

Elma Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, ha pubblicato un messaggio su Instagram in cui ha attaccato i portoghesi, definendoli “envidiosi, ignoranti” e “desprezzosi”, dopo la decisione del calciatore di lasciare la nazionale portoghese. La famiglia di CR7 ha espresso le sue opinioni in seguito alla controversa uscita del giocatore, che ha lasciato la concentrazione della squadra dopo una discussione con il selezionatore Jorge Jesus e il presidente della Federazione Portuguesa di Calcio. Elma ha sottolineato che la nazionale meritava una maggiore struttura e che il giornalismo locale aveva bisogno di maggiore competenza e meno speculazioni. “Siamo envidiosi, sprezzosi, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che eravamo prima di Cristiano”, ha scritto.

Elma Aveiro: “CR7 meritava più rispetto”

Elma Aveiro ha iniziato il suo messaggio con un commento su Instagram, in cui ha espresso il suo disappunto per la mancanza di rispetto verso CR7. “CR7 (Cristiano Ronaldo) meritava più rispetto”, ha scritto, aggiungendo che i portoghesi non meritavano di possedere il meglio in ogni ambito. La sorella del calciatore ha anche sottolineato che la squadra nazionale aveva bisogno di una maggiore struttura e che il giornalismo locale aveva bisogno di una maggiore competenza e meno speculazioni. “Siamo envidiosi, sprezzosi, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che eravamo prima di Cristiano”, ha aggiunto Elma.

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Cristiano Ronaldo: “A suo tempo dirò la verità”

Cristiano Ronaldo ha confermato la sua decisione di lasciare la concentrazione della squadra nazionale portoghese dopo aver perso un allenamento. “Dopo la conferenza stampa del selezionatore e dopo aver parlato con il presidente della Federazione Portuguesa di Calcio, ho preso la decisione di lasciare la concentrazione della squadra nazionale”, ha spiegato il giocatore. “A suo tempo, dirò la verità a tutti i portoghesi sulle ragioni che mi hanno portato a lasciare la squadra nazionale, a cui ho sempre dedicato il mio tempo”, ha aggiunto CR7. “Ora è il momento di desiderare buona fortuna a Portugal e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni”, ha concluso.

Elma Aveiro ha concluso il suo messaggio con un commento su Instagram: “Tutto detto”. La sorella di Cristiano Ronaldo ha espresso le sue opinioni in modo diretto e senza filtri, mettendo in luce le tensioni interne alla squadra e le aspettative di CR7. La decisione di lasciare la nazionale ha suscitato reazioni forti da parte della famiglia del calciatore, che ha visto in questa scelta un momento di tensione e di disappunto verso la squadra e il giornalismo locale. La famiglia di CR7 ha espresso le sue opinioni in modo chiaro e diretto, senza nascondere le sue critiche.

La sorella di Cristiano Ronaldo ha anche sottolineato che il giornalismo portoghese meritava una maggiore competenza e meno speculazioni. “El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”, ha scritto Elma. La sua reazione ha suscitato reazioni su Instagram, con molti utenti che hanno commentato e condiviso il messaggio. La famiglia di CR7 ha espresso le sue opinioni in modo chiaro e diretto, senza nascondere le sue critiche. La decisione di CR7 di lasciare la nazionale ha suscitato reazioni forti da parte della sua famiglia, che ha visto in questa scelta un momento di tensione e di disappunto verso la squadra e il giornalismo locale.