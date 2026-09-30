Barcelona femminile sbanca Roma in Champions League

Il Barcelona femminile ha sbanato la Roma in un match di Champions League, vincendo per 6-0 nel Stadio Tre Fontane. La squadra catalana, guidata da Caro, ha dimostrato una superiorità tecnica e tattica, sfruttando al meglio le occasioni create. La vittoria arriva nel contesto di una fase di campionato in cui le blaugranas si posizionano al comando con solvibilità.

Un controllo totale del gioco

Le giocatrici del Barcelona hanno controllato la partita fin dall’inizio, con un gioco fluido e coeso che ha messo in difficoltà la difesa romana. La squadra ha creato numerose opportunità, sfruttando la superiorità fisica e tecnica. Il primo gol è arrivato grazie a un’azione di Esmee Brugts, che ha colpito di testa ma il pallone è rimasto sul legno. Poco dopo, un calcio di punizione di Schertenleib ha visto il pallone rimbalzare sul portiere avversario.

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Un’azione di qualità che chiude il match

Il Barcelona ha chiuso il match con un’azione di qualità, con Pina che ha ricevuto un passaggio di Pajor e ha segnato con un colpo di testa. Graham ha poi completato la sua doppietta con un goal di testa, mentre Pajor ha siglato il sesto gol con un tiro potente. La squadra ha anche sfruttato un autogol di Oladipo, che ha messo in difficoltà la difesa romana.

La Roma, pur tentando di reagire, non è riuscita a creare vere opportunità. Le giocatrici hanno avuto solo due tiri di distanza, entrambi di Giugliano. Il Barcelona ha dimostrato una gestione del gioco eccellente, con un’organizzazione tattica che ha reso difficile la risposta avversaria. La squadra ha anche fatto entrare diverse giocatrici, tra cui Bonmatí e Camara, per mantenere il controllo del gioco. La vittoria del Barcelona è un ulteriore passo avanti nella sua stagione, con un record di vittorie che si conferma solido. La squadra ha dimostrato una capacità di adattamento e di sfruttare le occasioni, con un gioco che ha reso difficile la reazione della Roma. La prossima sfida sarà un altro test importante per il team catalano, che continua a mostrare una forma in crescita. La squadra ha dominato ogni momento del match, sfruttando al meglio le occasioni e mantenendo un controllo totale del gioco. La vittoria per 6-0 conferma la superiorità del Barcelona in questa fase di campionato. La gestione tattica ha reso difficile la reazione della Roma, che non è riuscita a creare vere opportunità. Il Barcelona ha dimostrato una coesione e una capacità di attacco eccezionali.