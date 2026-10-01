Harry Kane parla del Balón de Oro e del suo futuro in Inghilterra

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, ha espresso la sua soddisfazione per il sostegno ricevuto dal club e dai compagni di squadra nel contesto della sua candidatura al Balón de Oro. L’attaccante inglese ha anche parlato del prossimo match contro l’Arsenal al Allianz Arena e del reto di giocare su sintetico a Stavanger. Kane ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sul lavoro e sul risultato, nonostante la tensione legata al premio individuale. “Que la gala del Balón de Oro sea en Londres quizás sea un buen presagio”, ha detto, riferendosi al significato speciale del luogo della cerimonia.

Un’occasione speciale per un premio storico

La cerimonia del Balón de Oro si terrà a Londra, un evento che ha un significato particolare per Kane, che ha vissuto gran parte della sua carriera in Inghilterra. L’attaccante ha riconosciuto che la scelta del luogo della cerimonia potrebbe essere un buon presagio, ma ha anche sottolineato che il suo obiettivo principale rimane vincere la partita e giocare al meglio. “Eso me hace sentir orgulloso”, ha detto Kane, riferendosi al sostegno ricevuto dal club e dai compagni.

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Un passato con l’Arsenal e un presente in Germania

Kane ha ricordato il suo breve passato nella cantera dell’Arsenal prima di diventare un simbolo del Tottenham. La sua storia con i Gunners ha aggiunto un elemento di interesse al match contro i rivali. Tuttavia, l’attaccante ha ridotto la tensione emotiva legata al confronto, sottolineando che i media tendono a esagerare la portata dell’evento per lui. “Los medios hacen más grande esta historia de lo que realmente es para mí”, ha detto, mantenendo un atteggiamento pragmatico.

Il prossimo match contro l’Arsenal al Allianz Arena rappresenta un’altra sfida importante per Kane, che ha già affrontato diverse battaglie contro i Gunners nel corso della sua carriera. L’attaccante ha espresso la sua determinazione a fare il suo lavoro e a vincere, nonostante la pressione legata al Balón de Oro. “Lo importante è fare il mio lavoro e vincere il match”, ha concluso.

Kane ha anche parlato del suo viaggio in Norvegia per giocare su sintetico, una superficie che non ha utilizzato da quando giocava per l’Inghilterra contro la Lituania nel 2017. Pur non essendo preoccupato, l’attaccante ha riconosciuto che ci saranno dei piccoli adattamenti necessari. “Hay que adaptarse rápidamente a la superficie, que castiga un poco más rodillas y tobillos, pero con las botas adecuadas no debería ser un problema”, ha spiegato, mostrando la sua preparazione e la sua fiducia in se stesso. Con il mese di ottobre segnato come un momento cruciale per la sua carriera, Kane si prepara a affrontare nuove sfide, sia a livello individuale che collettivo. Il suo obiettivo rimane concentrarsi sul gioco e sul risultato, nonostante la possibilità di vincere il Balón de Oro a Londra rappresenti un’occasione speciale per lui.