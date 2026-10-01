Iker e Eneko Pou completano in libertà “Vicios Ocultos” nei Picos de Europa

Iker e Eneko Pou hanno completato in libertà la via “Vicios Ocultos” nei Picos de Europa, un’opera di 285 metri e difficoltà 7c che avevano aperto lo scorso anno nel Tiro Pedabejo. La realizzazione della via, che si svolge su sei tratti, rappresenta un ulteriore traguardo per i due scalatori spagnoli, noti per la loro abilità e passione per l’escursionismo. La via, che si colloca tra il valle leonese di Valdeón e il cántabro di Liébana, è stata realizzata in collaborazione con l’amico sudtirolese Mathias Senfter, che ha partecipato alla prima giornata di lavoro.

Una via di qualità e di tradizione

La via “Vicios Ocultos” è stata descritta come una delle più belle realizzate nei Picos de Europa, grazie alla qualità della roccia e al tracciato ben definito. Iker Pou ha espresso soddisfazione per la realizzazione, sottolineando come la via, nonostante non abbia difficoltà estreme, possa diventare nel tempo una via di riferimento per la zona. La difficoltà della via, per il momento, è stata classificata come L1: 5+, L2: 7c, L3: 7a+, L4: 7b, L5: 7a e L6: 6b. La via, che si svolge su sei tratti, è stata completata senza momenti particolarmente delicati, un aspetto che ha reso il lavoro più semplice e soddisfacente.

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Un anno intenso per i Pou

Questo nuovo traguardo si aggiunge a un anno particolarmente intenso per i Pou, che hanno completato diverse attività significative. Tra queste, l’ascensione al Alpamayo, un obiettivo pendente, e l’escursione in Andes peruviani per la via “Bonustrack”, una delle loro attività più importanti nell’alpinismo. La via “Vicios Ocultos” è stata dedicata a un gruppo di amiche del rifugio La Ardilla Real, in Santa Marina de Valdeón, con cui i Pou hanno condiviso momenti significativi durante la realizzazione della via.

La realizzazione della via in libertà rappresenta un’importante sfida per i Pou, che considerano il completamento di una via dopo la sua apertura come un dovere. “Se convierte en un doble trabajo, pero de esta manera tenemos la sensazione de conseguir el 10 en el examen”, ha spiegato Iker, sottolineando l’importanza di completare le vie che hanno aperto. Questo approccio, che unisce la creatività alla precisione, ha reso i Pou una figura riconosciuta nel mondo dell’escursionismo.

La collaborazione con Mathias Senfter ha reso il lavoro più complesso, ma anche più soddisfacente. Iker e Eneko hanno sottolineato come la via, pur non avendo momenti estremamente delicati, richieda attenzione e concentrazione. La via “Vicios Ocultos” è un ulteriore esempio del loro impegno e della loro capacità di creare percorsi di alta qualità. La via, che si colloca tra le montagne più famose della Spagna, è un’ulteriore testimonianza del loro impegno nel mondo dell’escursionismo e della scalata.

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