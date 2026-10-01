Rufián attacca Junts: “È una carcassa vuota, che finisca il sequestro”

Il portavoce del Partit Demòcrata Català, Gabriel Rufián, ha espresso una dura critica nei confronti del partito Junts, accusandolo di non rispettare il decreto di vivienda e di essere “una carcassa vuota” sostenuta solo da due figure a pagamento e da una squadra di propagandisti. La sua dichiarazione, pubblicata su X, arriva dopo un dibattito acceso tra la portavoza di Junts, Miriam Nogueras, e la giornalista Silvia Intxaurrondo durante un programma televisivo. L’episodio ha acceso le tensioni tra le forze independentiste, con Rufián che ha sottolineato le divergenze tra i partiti su questioni di politica nazionale.

La critica al sistema mediatico catalano

Rufián ha anche criticato l’ecosistema mediatico catalano, sostenendo che il periodismo deve mettere in discussione i politici e non limitarsi a riferire opinioni contrapposte. “Il periodismo non è dire che c’è chi dice che l’acqua bagna e chi no”, ha scritto, “ma dire che il secondo mente”. Questa posizione riflette una visione più radicale del ruolo della stampa, che dovrebbe non solo informare, ma anche svelare verità e mettere in discussione le posizioni di chi detiene il potere.

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Le tensioni tra le forze independentiste

La reazione di Rufián si colloca in un contesto di crescente tensione tra le diverse formazioni politiche catalane. La sua critica a Junts, in particolare, si inserisce in un momento in cui le relazioni tra le forze independentiste sono in bilico a causa delle negoziazioni parlamentari. La sua dichiarazione ha messo in luce le divergenze tra i partiti su questioni chiave, come la politica di casa e la gestione della crisi economica. “Y de eso en Catalunya (casi) no hay”, ha scritto, riferendosi all’assenza di un consenso su questi temi.

La sua richiesta di “fine al sequestro convergente” indica un desiderio di una maggiore coerenza e trasparenza da parte di tutti i partiti, non solo di Junts. Questa posizione ha suscitato reazioni e dibattiti all’interno del panorama politico catalano, con un’attenzione particolare sul ruolo della stampa e della comunicazione nella formazione delle opinioni pubbliche. La situazione rimane in evoluzione, con le relazioni tra le forze independentiste che continuano a essere influenzate da dinamiche interne e da posizioni divergenti su temi di interesse nazionale. La critica di Rufián rappresenta un ulteriore segno di una politica in cerca di una direzione comune, ma anche di una maggiore coerenza tra le diverse componenti del movimento indipendentista.

La sua critica a Junts, inoltre, ha messo in luce le differenze tra le forze independentiste su questioni di politica nazionale. La sua posizione, che vede il periodismo come strumento per mettere in discussione i politici, riflette una visione più radicale del ruolo della stampa. Questo dibattito, nato da un dibattito televisivo, ha acceso le tensioni tra i partiti e ha messo in luce le divergenze su temi chiave come la gestione della crisi economica e la politica di casa.