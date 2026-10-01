Flavio Cobolli sconfitto in due set da Safiullin a Pechino

Flavio Cobolli ha visto finire subito il suo cammino al torneo ATP 500 di Pechino, sconfitto in due set dal russo Roman Safiullin con il punteggio di 6-3, 6-2. La partita, giocata in poco più di un’ora e ventiquattro minuti, ha visto il tennista romano affrontare una prestazione difficile, con numeri bassi al servizio e un elevato numero di errori non forzati. Safiullin, in ottima forma dopo la semifinale a Hangzhou, ha dominato la partita con un controllo costante e un servizio efficace, chiudendo con 7 ace contro i 4 dell’azzurro.

Una prestazione in difficoltà per Cobolli

Il match ha iniziato con un’ottima occasione per Cobolli, che ha perso tre palle break nel terzo game. Tuttavia, il tennista romano ha subito un calo di concentrazione, con un errore di dritto che ha portato al break per Safiullin. Il russo ha poi continuato a dominare, chiudendo il primo set con un punteggio di 6-3. Nella seconda parte del match, Cobolli ha tentato di rimontare, annullando tre set point nell’ottavo game, ma Safiullin ha mantenuto il controllo e ha chiuso il match sul 6-2.

Pubblicità

La mancanza di controllo sul servizio ha pesato sulle possibilità di rimonta. Cobolli ha vinto solo il 58% dei punti al servizio, rispetto al 80% del russo. Inoltre, il tennista romano ha commesso 23 errori non forzati, contro i 20 di Safiullin. La tensione e l’inerzia della partita sono state tutta dalla parte del russo, che ha chiuso definitivamente i giochi nel quinto game con un altro break.

Statistiche e prestazioni in chiaro

Le statistiche della partita hanno evidenziato un vantaggio netto per Safiullin. Il russo ha vinto 25 punti contro i 17 dell’italiano, con un tasso di successo al servizio del 80% rispetto al 58% di Cobolli. Inoltre, Safiullin ha messo a segno 7 ace, mentre Cobolli ne ha realizzati solo 4. Il tennista romano ha commesso 23 errori non forzati, contro i 20 del russo, un dato che ha pesato sulle sue possibilità di rimonta.

Il sorteggio non è stato fortunato per Cobolli. Safiullin, in ottima forma dopo la semifinale a Hangzhou, ha affrontato il tennista romano in un momento di forma non al top. La prestazione di Cobolli, pur se non priva di momenti di buona giocata, ha lasciato spazio a critiche, soprattutto per l’inerzia e la mancanza di controllo sul campo. Il tennista, reduce dall’esperienza alla Laver Cup, ha mostrato una certa tensione, con errori frequenti e un’attenzione non sempre al top. Con questa sconfitta, Cobolli ha visto finire subito il suo soggiorno a Pechino, salutando il torneo dopo appena un’ora e ventiquattro minuti di gioco. La partita ha messo in luce le difficoltà del tennista romano, ma anche le sue capacità di rimonta, pur non riuscendo a portare a casa la vittoria. Safiullin, invece, ha confermato la sua forma e la sua capacità di dominare in partite di alto livello.

Flavio Cobolli sconfitto in due set da Safiullin a Pechino

Statistiche a favore del russo: 25 punti a 17, 7 ace

Errore di dritto e tensione hanno compromesso la prestazione

La sconfitta di Cobolli ha segnato un inizio difficile per la sua trasferta asiatica, con il tennista che dovrà riflettere sulle sue prestazioni e sulle sue strategie per migliorare nei prossimi tornei. Safiullin, invece, si prepara al prossimo turno con la fiducia di un’altra vittoria.