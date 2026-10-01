Scaloni: “Con Messi la cosa cambia, ma la squadra ha la sua identità”

La selezione argentina, senza Lionel Messi, affronta una nuova era, ma il tecnico Lionel Scaloni ha espresso la sua convinzione che la squadra mantenga la sua identità. Dopo la vittoria di 4-0 contro Bolivia nel primo incontro della stagione post-Messi, Scaloni ha sottolineato come il gioco di squadra e la coesione siano i pilastri su cui si basa la squadra, anche senza il numero 10. “Messi è irremplazable, ma cercheremo di giocare allo stesso modo, con la stessa sensibilità, attraverso la palla, unendo passaggi e arrivando in porta”, ha detto Scaloni. La squadra, ha aggiunto, ha dimostrato di voler giocare come si deve, con la stessa passione e determinazione.

Una identità che non si perde

Scaloni ha sottolineato come la squadra argentina abbia una sua identità, che non dipende solo dal giocatore più famoso. “La sensazione è che i giocatori affrontino il match come si deve ogni volta che indossano questa maglia”, ha commentato il tecnico. Anche se Messi non è più parte della squadra, la sua influenza si sente ancora. Con lui la cosa cambia, ha detto Scaloni, ma ha anche sottolineato che la squadra ha dimostrato di poter giocare in modo coeso e completo, anche senza il suo contributo. La vittoria contro Bolivia ha dato una prova di questa capacità.

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Chi porterà il numero 10?

Un tema che ha suscitato interesse è chi porterà il numero 10, simbolo di Messi. Scaloni ha rivelato che il numero sarà ancora in uso da parte di Messi fino al 6 ottobre, dopodiché si deciderà chi lo porterà in futuro. “C’è un gruppo di giocatori che potrebbe prendere in carico questa responsabilità, e prima dell’ufficializzazione lo saprà il giocatore”, ha detto il tecnico. Nonostante l’incertezza, Scaloni ha espresso fiducia nel gruppo e nella sua capacità di adattarsi al nuovo contesto.

La squadra argentina, pur senza Messi, ha dimostrato di essere pronta a affrontare la nuova stagione. Scaloni ha sottolineato come la squadra abbia una identità chiara e una mentalità vincente. Non c’è altra maniera di affrontare i partiti, ha detto, rafforzando l’idea che la squadra si sia adattata al nuovo contesto. La vittoria contro Bolivia è stata un primo passo importante, ma il cammino è appena iniziato.

Con la prossima partita contro Benin, che segnerà la fine di Messi in nazionale, la squadra dovrà dimostrare di poter mantenere la sua identità e la sua coesione. Scaloni, con la sua leadership, sembra aver dato una base solida per questa nuova era. La squadra argentina, pur senza il suo simbolo, si prepara a giocare con la stessa passione e determinazione che ha sempre contraddistinto il calcio argentino. Scaloni ha anche sottolineato come la squadra abbia dimostrato di voler giocare con la stessa passione e determinazione. “Tutti vienen con ganas, demuestran que quieren estar”, ha detto il tecnico. La squadra, pur senza Messi, ha mostrato di poter giocare in modo completo e coeso. La vittoria contro Bolivia è stata un primo passo importante, ma il cammino è appena iniziato.

La squadra argentina, con Scaloni alla guida, si prepara a affrontare una nuova era. Anche se Messi non è più parte della squadra, la sua influenza si sente ancora. La sensazione è che i giocatori affrontino il match come si deve ogni volta che indossano questa maglia. La squadra ha dimostrato di poter giocare in modo coeso e completo, anche senza il suo contributo. La vittoria contro Bolivia ha dato una prova di questa capacità.