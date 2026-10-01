Bolelli e Vavassori passano ai quarti di finale: sconfitti Mochizuki/Watanabe

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il primo turno del torneo di doppio dell’ATP 500 di Tokyo, battendo per 7-6(1), 7-6(2) il duo giapponese formato da Shintaro Mochizuki e Seita Watanabe. La coppia azzurra, testa di serie numero 1 del tabellone, ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dopo una partita estremamente equilibrata, durata un’ora e 40 minuti. La vittoria rappresenta un successo prezioso per i due tennisti, che proseguono la loro rincorsa verso la qualificazione alle Nitto ATP Finals.

Una partita di grande equilibrio

La sfida tra Bolelli e Vavassori e Mochizuki/Watanabe ha visto un’alternanza di vantaggi e momenti di tensione. Gli italiani hanno iniziato con qualche difficoltà, cedendo immediatamente il servizio, ma hanno reagito tempestivamente, ristabilendo l’equilibrio con un controbreak. La partita si è svolta sul filo dell’equilibrio, con nessuna delle due coppie in grado di trovare l’allungo decisivo nei game regolamentari.

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La squadra italiana ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione del gioco.

Nel primo set, la squadra italiana ha cambiato marcia nel tie-break, dimostrando concentrazione, qualità negli scambi e maggiore incisività. Bolelli e Vavassori hanno impiegato 7 punti a 1 per prendere il vantaggio. Nella seconda frazione, il copione non è cambiato: il gioco è rimasto equilibrato, con entrambe le coppie che difendevano con attenzione i propri turni di battuta.

Due tie-break decisivi

La partita si è conclusa con un altro tie-break, nel quale l’esperienza e l’affiatamento della coppia italiana hanno fatto la differenza. Bolelli e Vavassori hanno gestito con autorità i momenti chiave, chiudendo per 7 punti a 2 e mettendo definitivamente le mani sulla partita. La vittoria ha permesso loro di raggiungere i quarti di finale, un risultato importante per la loro stagione e per la loro corsa alle Nitto ATP Finals.

La vittoria ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella stagione 2026 per i due azzurri.

Per conoscere i prossimi avversari di Bolelli e Vavassori, bisognerà attendere l’esito della sfida tra Johnson/Rikl e Polmans/Zielinski. La coppia italiana, con la vittoria di oggi, si conferma come una delle squadre più competitive del torneo, in grado di competere a livello internazionale. La loro performance a Tokyo rappresenta un ulteriore passo avanti nella stagione 2026. La partita ha visto un’alternanza di vantaggi e momenti di tensione, con entrambe le coppie che hanno difeso con attenzione i propri turni di battuta. La squadra italiana ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione del gioco, portando a casa la vittoria con un risultato netto e decisivo. Bolelli e Vavassori hanno raggiunto i quarti di finale, un traguardo importante per la loro stagione e per la loro corsa alle Nitto ATP Finals. La loro performance a Tokyo rappresenta un ulteriore passo avanti nella stagione 2026, con la possibilità di proseguire la loro striscia di successi.