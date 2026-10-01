Luciano Darderi batte Casper Ruud in un match di prestigio a Tokyo

Luciano Darderi ha vinto con convinzione il suo esordio nell’ATP 500 di Tokyo, sconfiggendo il numero 6 del seeding Casper Ruud con il punteggio di 7-6(3) 6-3 in un’ora e cinquanta minuti di gioco. La vittoria, che si è svolta sul veloce outdoor nipponico, rappresenta un successo di prestigio per l’azzurro, che ha dimostrato una grande capacità di reazione e di gestione del match. Darderi, in forma e con una prestazione tecnica e tattica solida, ha sfruttato le opportunità create e ha limitato i danni subiti, chiudendo il match con un vantaggio di 84 punti contro i 64 del norvegese.

Una prova di resistenza e di concentrazione

Nel primo set, Darderi non ha sfruttato tre palle break nel game d’apertura, ma ha comunque mantenuto il controllo del match. Nel quarto gioco, ha ceduto la battuta a trenta al norvegese, ma si è riscattato immediatamente trovando l’immediato controbreak a trenta e operando l’aggancio sul 3-3. Nell’ottavo game, ha cancellato una palla break sul 30-40 e si è salvato ai vantaggi, mantenendo l’equilibrio del set. Il tiebreak ha visto Darderi scappare sul 2-0, ma Ruud è rientrato sul 2-2, permettendo all’azzurro di allungare decisivamente sul 6-2 e di portarsi a 4 set point.

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Un’altra vittoria con la testa e con la tecnica

Nella seconda parte del match, Darderi ha sfruttato la sua seconda chance, giocando col servizio a disposizione e incamerando la frazione sul 7-3 dopo 65 minuti di gioco. L’azzurro ha tenuto la battuta a zero e si è portato sul 5-0, purtroppo subendo un sussulto d’orgoglio del norvegese che ha recuperato uno dei due break di ritardo e si è portato al 3-5. Darderi, però, ha risposto con una prova di concentrazione e di testa, chiudendo il match sul 6-3 dopo tre quarti d’ora. Le statistiche sorridono all’azzurro, che ha sfruttato 3 delle 8 palle break avute e ha cancellato 6 delle 8 concesse al rivale.

Darderi ha dimostrato un’ottima resa, sia con la prima di servizio (87% di successo) che con la seconda (52% di successo), superando il 65% e il 36% del rivale. La vittoria a Tokyo rappresenta un ulteriore passo avanti nella stagione del tennista azzurro, che si prepara ora agli ottavi di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra il danese Holger Rune e il transalpino Kyrian Jacquet.

Vittoria di prestigio per Darderi a Tokyo

7-6(3) 6-3 contro Casper Ruud

84 punti a 64 per l’azzurro