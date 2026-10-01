Matteo Gigante annuncia un nuovo intervento al gomito: “Da qui si prepara il ritorno”

Matteo Gigante ha pubblicato un messaggio su Instagram dopo un nuovo intervento al gomito, annunciando con determinazione il suo intento di tornare al tennis. Il tennista romano, che non ha giocato una partita ufficiale dal settembre 2025, ha scritto: “Da qui si prepara il ritorno, non vedo l’ora! Gomito nuovo. Daje”. L’annuncio, accompagnato da un sorriso, rappresenta un momento di speranza per un giocatore che ha affrontato un lungo periodo di inattività a causa di un problema al gomito sinistro.

Il gomito sinistro ha condizionato la sua carriera per oltre un anno. Il problema al gomito, che ha richiesto un intervento chirurgico, è il secondo per Gigante. L’operazione, effettuata alla Clinica La Madonnina di Milano, segna un nuovo capitolo nella sua storia. Il tennista, che aveva già subito un primo intervento nel giugno 2025, ha spiegato che la situazione si è rivelata più complessa del previsto, e la necessità di un ulteriore intervento è maturata con il passare dei mesi.

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Un percorso di recupero lungo e difficile

Il recupero di Gigante sarà probabilmente lungo e graduale, considerando la natura dell’intervento e la lunga inattività alle spalle. Il tennista non ha giocato una partita ufficiale dal settembre 2025, quando era impegnato nelle qualificazioni dell’ATP 250 di Stoccolma. In quell’occasione, il dolore al gomito lo aveva costretto al ritiro contro Viktor Durasovic. Da quel momento, il campo è rimasto lontano, e il silenzio sulle sue condizioni è cresciuto con il passare del tempo. La mancanza di punti nel ranking ATP rappresenta un ulteriore sfida. Gigante, che aveva raggiunto il suo best ranking al numero 125 il 28 luglio 2025, oggi non ha più punti nel ranking. Quando tornerà a competere, dovrà ricostruire il proprio percorso praticamente dall’inizio. Nonostante questa prospettiva difficile, il messaggio di Gigante mostra una forte volontà di ricominciare.

Un sostegno di amici e colleghi

Sotto il post di Gigante sono arrivati numerosi messaggi di incoraggiamento da parte di amici e colleghi, tra cui Flavio Cobolli, Giulio Zeppieri e Francesco Maestrelli. Il coro di sostegno rivolto al tennista romano è un segno di apprezzamento per la sua personalità e per il percorso costruito nel circuito. Prima dell’infortunio, Gigante aveva mostrato qualità e personalità, costruendosi un cammino significativo nel tennis. Il messaggio di Gigante, con le parole “Da qui si prepara il ritorno”, non solo chiude una fase complessa, ma rappresenta anche il primo passo verso il campo. Il tennista, con la sua determinazione, cerca di affrontare un nuovo inizio, sperando di tornare al tennis senza il condizionamento del dolore. Il percorso di recupero sarà lungo, ma la voglia di ricominciare è chiara e forte.