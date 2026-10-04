Endrick valuta un trasferimento in prestito alla Roma per rilanciare la carriera

Endrick, il talento brasiliano che ha già aperto alla Roma, potrebbe lasciare il Real Madrid in prestito a gennaio per rilanciare la sua carriera. Il ragazzo, classe 2006, ha espresso interesse per un trasferimento nella capitale italiana, un’ipotesi che potrebbe prendere forma nel mercato invernale. La sua decisione nasce da una volontà di giocare con continuità e di riscrivere il suo futuro, un desiderio che si sposa con le esigenze della Roma, che cerca un’ala sinistra da oltre un anno.

Un talento in cerca di continuità

Endrick, noto per le sue doti di sprinter, dribblomane e rifinitore, ha visto finora pochi minuti di gioco con il Real Madrid, limitati a quattro tra Liga e Champions. Questo scarso impiego ha spinto il giocatore a cercare un ambiente in cui possa esprimersi al massimo. La sua scelta di orientarsi verso la Roma non è casuale: il club giallorosso ha già espresso interesse per il brasiliano e ha intrattenuto contatti costanti con i suoi agenti di Roc Nation.

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La Roma ha già provato a portare a casa Luiz Henrique, un altro mancino, ma l’operazione è saltata per problemi di pagamento.

La Roma, che ha già provato a portare a casa Luiz Henrique, un altro mancino, ha in mente un piano per Endrick. Il club, pur non essendo in grado di investire in modo massiccio, potrebbe offrire un prestito che non coinvolga subito la proprietà Friedkin in un acquisto di peso. A Trigoria, infatti, si valuta l’ipotesi di un diritto di riscatto a certe condizioni, con cifre vicine ai 30-35 milioni di euro. L’obiettivo è trovare un’ala sinistra che possa completare il reparto, un ruolo che Endrick potrebbe ricoprire con le sue caratteristiche uniche.

La scelta di Mourinho e il futuro

La scelta di Mourinho, che ha bloccato l’uscita di Endrick nel luglio-ago, non è stata per ostilità verso la Roma, ma per esigenze di squadra. Il portoghese, pur apprezzando il club giallorosso, non ritiene il ragazzo pronto per competere con i top player del Real Madrid, come Mbappé, Diomande, Brahim Diaz, Vinicius, Güler, Bellingham e Bernardo Silva. L’alternativa, però, potrebbe essere un trasferimento in prestito, un’ipotesi che potrebbe portare Endrick a rilanciare la sua carriera in un ambiente più adatto alle sue caratteristiche.

La Roma ha già puntato su Endrick fin dalla scorsa estate, con contatti proficui e una strategia chiara.

La Roma, con un piano ben definito, potrebbe offrire a Endrick un’opportunità unica per giocare con continuità e riscrivere il suo futuro. Il primo assaggio di questa possibilità arriverà tra dieci giorni, all’Olimpico, nella supersfida di Champions. Chissà che questa tentazione non conduca dritta all’innamoramento. La scelta di Endrick potrebbe diventare un passo importante per il suo sviluppo come giocatore e per la Roma, che cerca un’ala sinistra in grado di fare la differenza.