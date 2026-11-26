Sofía Vergara, attrice e modella colombiana di 54 anni, ha visitato Barranquilla, in Colombia, per prendere parte alla cerimonia di presentazione della sua statua, alta 7,3 metri e pesante sei tonelate. L’evento, che si è svolto lo scorso anno, ha visto l’attrice ricevere una replica del monumento e diversi riconoscimenti pubblici da parte del sindaco della città. Sofía Vergara, notata per il ruolo di Camille in “Modern Family”, ha condiviso sui social diversi momenti del suo viaggio, tra emozioni e ricordi con parenti e amici.

Un simbolo di riconoscimento e gratitudine

La statua, realizzata in bronzo, raffigura Sofía Vergara in un vestito azul, e rappresenta un simbolo di riconoscimento per la sua carriera e per la sua connessione con la comunità di Barranquilla. L’attrice ha espresso gratitudine per il tributo ricevuto, sottolineando come il successo sia frutto della forza, della gioia e dell’entusiasmo che si respira in quella città. “Todo lo que he logrado se lo debo a la fuerza, la berraquera y la alegría que se respira en esta tierra”, ha scritto su Instagram, un messaggio molto commentato.

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Una carriera in crescita e un patrimonio significativo

La carriera di Sofía Vergara, iniziata con un annuncio per Pepsi a 17 anni, ha seguito una traiettoria in costante ascesa. Secondo il sito Celebrity Net Worth, il suo patrimonio personale ammonta a 180 milioni di dollari, grazie alla sua attività come attrice e modella. La sua popolarità è cresciuta in modo esponenziale, con un ruolo chiave nella serie “Modern Family”, dove è diventata una delle figure più amate. La sua visita a Barranquilla ha rappresentato un momento di connessione con la sua terra d’origine, un luogo che lei stessa ha definito “la mia casa”.

La statua, progettata dal designer Yino Márquez, non è solo un omaggio a Sofía Vergara, ma anche al popolo di Barranquilla e alla sua famiglia e amici. “Esta estatua no es solo en mi honor, sino en honor al pueblo barranquillero y en honor a mi familia y amigos que siempre han estado conmigo”, ha dichiarato l’attrice, sottolineando l’importanza del sostegno ricevuto lungo il suo percorso. La sua visita ha rappresentato un momento di emozione e riconoscimento, condiviso con chi l’ha sempre supportata. La sua presenza a Barranquilla ha suscitato interesse e ammirazione, con molti cittadini che hanno partecipato alla cerimonia e che hanno espresso apprezzamento per il tributo ricevuto. Sofía Vergara, con la sua carriera e il suo patrimonio, rappresenta un esempio di successo e di connessione con la comunità, un legame che lei stessa ha sempre sottolineato con gratitudine.

La statua di Sofía Vergara misura 7,3 metri e pesa sei tonelate.

La statua è realizzata in bronzo e raffigura l’attrice in un vestito azul.

La visita a Barranquilla ha visto Sofía Vergara ricevere riconoscimenti e distinzioni.

La sua esperienza a Barranquilla ha rappresentato un momento di connessione con la sua terra d’origine, un luogo che lei stessa ha sempre considerato un punto di riferimento. La sua carriera, iniziata con un annuncio per Pepsi, ha seguito una traiettoria in crescita, portandola a diventare un simbolo di successo e di connessione con la comunità. La sua visita ha rappresentato un momento di emozione e riconoscimento, condiviso con chi l’ha sempre supportata.