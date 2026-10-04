Kenan Yildiz, il pressing del Real Madrid: su di lui anche Arsenal e Bayern

Kenan Yildiz, attaccante del Milan, è al centro del mercato estivo, con il Real Madrid che lo osserva da vicino. La Juventus, che lo ha acquistato a gennaio 2025 per 7 milioni più 6 di bonus, lo valuta intorno ai 100 milioni, forse anche di più. L’interesse del club spagnolo, che lo ha già valutato in inverno, si rafforza con l’arrivo di José Mourinho, che ha espresso interesse per il turco. Il giocatore, infortunato fino a dicembre, potrebbe essere un’alternativa a Vinicius Jr, che ha rinnovato con il club. L’Arsenal e il Bayern Monaco seguono con attenzione, pur non essendo ancora entrati in campo.

Un modello per il mercato

Il rinnovo di Yildiz con la Juventus, con un contratto di quattro anni e mezzo, ha reso il giocatore un caso di successo per il club. La sua scelta di rimanere a Torino, nonostante le offerte di top club, ha dato un esempio per altri calciatori che vogliono giocare in bianconero. La Juventus, con un aumento di capitale da 250 milioni, ha dimostrato di voler investire in giocatori di alto livello. Il turco, però, non è un caso isolato: il Real Madrid, con un budget elevato, ha già offerto 140 milioni per un giocatore simile, il Lipsia.

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Il Real Madrid ha già espresso interesse per Yildiz in inverno, con Xabi Alonso come allenatore.

Se il Real Madrid non riuscisse a portare a casa Yildiz, il bosniaco Alajbegovic potrebbe diventare un’alternativa. Acquistato a 30 milioni più 5 di bonus, il giocatore è stato visto come un’occasione. Lui gioca nella stessa posizione del turco, e potrebbe prendere il posto di Yildiz in caso di infortunio o mancanza di interesse. Il Milan, però, ha già un sostituto in casa: Luis Diaz, che potrebbe giocare in posizione di trequartisti. La squadra ha anche Saibari, Olise, Musiala e Karl come alternative, ma Yildiz rimane il preferito.

Le alternative e i piani di backup

Il mercato estivo sembra essere un momento cruciale per il giocatore, con il Real Madrid che potrebbe tornare a valutarlo a giugno. L’interesse dei top club, però, non è solo per il turco: il Bayern Monaco e l’Arsenal seguono con attenzione, pur non essendo ancora entrati in campo. La Juventus, con un piano di lungo periodo, sembra aver già previsto la possibilità di un trasferimento nel 2027, se il giocatore non dovesse trovare un accordo.

Il Real Madrid ha già dimostrato di non temere i costi, come visto con l’offerta di 140 milioni per un giocatore simile.

Il futuro di Yildiz dipende da come si svilupperà il mercato e da quanto i club saranno disposti a investire. Il giocatore, però, non è solo un nome: è un giocatore che potrebbe cambiare il destino di una squadra. La sua posizione in squadra, la sua capacità di svariare e la sua versatilità lo rendono un’alternativa interessante per diversi club. Il Real Madrid, con un budget elevato, ha già dimostrato di non temere i costi, e potrebbe tornare a valutarlo a giugno.