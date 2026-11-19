I nomi più scelti per i neonati in Spagna non sono più Lucía, ma Sofía e Mateo.

La scelta del nome per un figlio rappresenta una decisione importante per molte famiglie in Spagna, e i dati del 2025 segnalano un cambiamento nella preferenza dei genitori. I nomi più scelti per i neonati non sono più Lucía, ma Sofía e Mateo, secondo l’ultimo rapporto del Instituto Nacional de Estadística (INE). Questi dati indicano una tendenza in crescita dopo anni di calo nella natalità.

Un ritorno al classico e una scelta più audace

Sebbene i nomi tradizionali continuino a essere preferiti, alcuni genitori optano per scelte più originali. Sofía, ad esempio, è il nome più scelto per le ragazze, con 3.569 neonate registrate nel 2025, seguita da Lucía, che si colloca al secondo posto con 2.771 registrazioni. Tra i nomi maschili, Mateo guida la classifica con 3.142 neonati, seguito da Hugo e Martín. Questi dati riflettono una combinazione tra tradizione e innovazione, con una crescita del numero di nomi raramente utilizzati. La natalità in Spagna ha registrato un aumento nel 2025, con un incremento del 1,2% rispetto al 2024. Questo segnale positivo è il primo aumento dopo anni di calo, ma la cifra rimane comunque inferiore al picco del 2015, quando furono registrate 420.290 nascite. Nonostante l’incremento, la natalità continua a rimanere al di sotto del livello record.

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Un’evoluzione nella classifica dei nomi

La classifica dei nomi più popolari in Spagna mostra un’evoluzione interessante. Tra le ragazze, Sofía rimane al primo posto, seguita da Lucía, Julia, Martina e María. Tra i ragazzi, il nome più scelto è Mateo, seguito da Hugo, Martín, Leo, Manuel e Lucas. Questi dati riflettono una preferenza per nomi che combinano tradizione e modernità, con un’attenzione crescente ai nomi che risuonano con una identità nazionale o culturale.

La scelta del nome non è solo una questione personale, ma riflette anche una tendenza sociale. Secondo alcuni esperti, la preferenza per nomi più tradizionali o più audaci è legata alla crescente importanza della identità politica e culturale nella vita delle famiglie. Questo fenomeno è stato osservato anche con l’emergere di piattaforme come il “Tinder rojo”, dove le persone si incontrano per ideologie e valori, influenzando anche le decisioni di nome. Nonostante l’incremento nella natalità, la scelta del nome rimane una decisione intima e personale, che varia da famiglia a famiglia. I dati del 2025 mostrano una tendenza verso una maggiore diversità nei nomi, con un’attenzione crescente alle origini e alla storia. Questo cambiamento potrebbe segnare un’evoluzione nella cultura dei nomi in Spagna, riflettendo una società in continua trasformazione.

Sofía: 3.569 neonate

Lucía: 2.771 neonate

Mateo: 3.142 neonati

Hugo: 2.653 neonati

Martín: 2.620 neonati