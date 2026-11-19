Rafael Jodar non ha migliorato il proprio ranking dopo le ATP Finals 2026, rimanendo a secco nel torneo di fine stagione. Lo spagnolo, considerato una rivelazione della stagione, ha perso contro Ben Shelton nell’ultima partita della fase a gironi, giocata al cemento indoor della Inalpi Arena di Torino. La sconfitta, con il punteggio di 7-6(8), 7-5, rappresenta la terza battuta d’arresto per il 20enne iberico, che si trova al decimo posto in classifica generale con 3.234 punti, lo stesso totale che aveva prima di partecipare al torneo.

Un risultato identico a inizio stagione

Nonostante le aspettative, Jodar non è riuscito a rimpinguare i propri punti, poiché ogni vittoria nella fase a girone garantiva 200 punti, ma i tre ko rimediati in cinque giorni non hanno permesso alla rivelazione della stagione di migliorare il proprio bottino. Il risultato finale è quindi identico a quello iniziale, con un totale di 3.234 punti. Il 20enne, pur essendo stato uno dei protagonisti del circuito, non ha potuto sfruttare al massimo le opportunità offerte dalle ATP Finals.

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Taylor Fritz chiude la stagione al primo posto

Intanto, Taylor Fritz ha completato la sua stagione in modo decisivo, nonostante non abbia partecipato alle ATP Finals. L’atleta statunitense, assente per essere fuori dalle prime nove posizioni, ha vinto il torneo ATP 250 di Stoccolma, raggiungendo i 3.300 punti e chiudendo la stagione al primo posto rispetto a Jodar. Questo risultato ha permesso a Fritz di sorpassarlo, anche se non ha avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con lui nel torneo di Torino.

Flavio Cobolli e Arthur Fils, invece, si sono rivelati irraggiungibili per Jodar, con i due italiani che mantengono rispettivamente 3.680 e 3.825 punti. Entrambi sono ancora in corsa per il titolo, con la possibilità di aggiudicarsi i punti necessari per migliorare la loro posizione nella classifica generale. La mancanza di successi per Jodar ha quindi lasciato spazio a questi due tennisti, che si sono dimostrati più costanti nel raggiungere i traguardi previsti.

La sconfitta di Jodar ha anche avuto ripercussioni sul fronte nazionale, con la duplice sconfitta di Cobolli e del tandem Bolelli/Vavassori che ha eliminato gli unici rappresentanti italiani impegnati nelle ATP Finals. Questo ha reso il torneo un’occasione persa per la rappresentanza italiana, che non ha potuto contare su giocatori in grado di competere a livello internazionale. Nonostante ciò, la stagione di Jodar rimane comunque un’esperienza significativa, anche se non ha portato i risultati sperati. La mancanza di vittorie nella fase a girone ha condizionato il risultato finale, con un totale di punti identico a inizio stagione. La situazione di Jodar rappresenta un caso di fallimento nella gestione delle opportunità, nonostante la sua performance durante la stagione. Il 20enne, pur essendo stato uno dei protagonisti del circuito, non ha potuto sfruttare al massimo le possibilità offerte dalle ATP Finals.