Waterpolo senza limiti: un progetto nato a Madrid che cerca di rilanciare il waterpolo per persone con disabilità, un sport che, per molti, è diventato un punto di riferimento per la vita. “Tenía una depresión muy grande y esto me ha cambiado la vida”, racconta Juan, uno dei protagonisti del progetto. L’obiettivo è creare una liga nazionale, iniziando da Madrid, e permettere a chiunque, indipendentemente dal tipo di disabilità, di praticare un sport che non ha confini. Il progetto, nato nel 2025 grazie al contatto tra Toñi, Félix e Gabi Villarubia, ha già visto la partecipazione di ex atleti e nuovi giocatori, con l’obiettivo di unire persone con esperienze diverse per formare un gruppo con obiettivi comuni.

Un’idea nata negli anni ’80

La storia del waterpolo per persone con disabilità inizia negli anni ’80, quando un gruppo di atleti, tra cui Alberto e Roberto, decise di praticare il nuoto in piscina. “Hubo gente que, de forma altruista, se apuntó”, ricorda Félix Fernández, ex waterpolista olímpico e attuale allenatore del progetto. L’attività, però, si spense nel tempo, ma nel 2023, in Catalogna, la Federazione FCEDF lanciò la prima Liga Catalana di waterpolo per persone con disabilità. Questo spunto fu l’incipit per il progetto madrileño, che oggi si propone di creare una liga nazionale.

Pubblicità

Un gruppo che si forma e si confronta

Il progetto, supportato dall’IMANcorp Foundation, ha visto la partecipazione di ex atleti e nuovi giocatori, con l’obiettivo di creare un gruppo asiduo. “La idea è ir uniendo gente y tener un grupo asiduo con objetivos comunes, para participar en torneos y poder crear una liga nacional”, spiega Félix. Il gruppo, che si incontra ogni domenica, ha già partecipato a un torneo internazionale a Terrassa, dove ha finito in quinta posizione. Il waterpolo è un sport minoritario, ma fantastico, conclude Toñi, che ha contribuito al progetto con la sua professione di lavoratrice sociale. L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: partecipare ai Juegos Paralímpicos, dove il waterpolo non è ancora incluso.

Le storie raccontate dai partecipanti sono diverse, ma con un filo comune: il waterpolo è diventato un punto di riferimento per la vita. Juan, che ha sofferto un incidente due anni fa, ha trovato nella piscina un modo per superare la depressione. “Nunca había visto el agua”, racconta, ma oggi fa 60 chilometri in auto per allenarsi. Fran, un altro partecipante, ha ripreso a giocare dopo un incidente, e ora pratica tutti i sport che può. Il waterpolo è la sua vita, dice, ricordando i successi passati. L’obiettivo di Luis, un giocatore paralímpico, è creare un gruppo per formare un team. “A ver si conseguimos un grupo de gente para poder tener un equipo”, dice, invitando chiunque a unirsi.

Il progetto si svolge al Centro Deportivo Municipal Margot Moles, e ha già visto la partecipazione di ex atleti e nuovi giocatori. “Estamos en pañales, en contacto con las federaciones”, ammette Félix, che vede nel progetto un’opportunità per creare una liga competitiva. La priorità ora è la raccolta di giocatori, con l’obiettivo di formare un gruppo stabile. “La idea es que lo probéis, que veáis cómo os sentís, si os ilusiona o no”, invita l’allenatore. Il waterpolo per persone con disabilità è ancora un sport poco conosciuto, ma in Madrid si sta cercando di cambiare questa situazione, dimostrando che i limiti non esistono quando si è disposti a provare. Il progetto, nato nel 2025, è un esempio di inclusione e di sport come mezzo di superamento. La strada è appena iniziata, ma i passi fatti sono già significativi.