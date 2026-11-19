Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato che già nel 2028 deciderà quali sport saranno inclusi nel programma delle Olimpiadi Invernali 2034, a Salt Lake City, Utah. Questa mossa anticipa di due anni la deadline prevista, permettendo agli organizzatori di pianificare con maggiore anticipo. L’annuncio, reso noto nelle scorse settimane, ha suscitato reazioni tra atleti, federazioni e organizzatori, che dovranno adattarsi a un nuovo ritmo per la selezione degli sport.

Una scelta rapida per un futuro incerto

La decisione del Cio di anticipare la scelta dei discipline olimpiche rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato. Per la precedente edizione, i giochi invernali si sono svolti a Cortina d’Ampezzo 2026, con la lista degli sport definita a giugno 2026. Ora, invece, il quadro si chiuderà a metà del 2028, con un tempo di preparazione più breve per gli sport che desiderano entrare nel programma. Questo significa che le federazioni dovranno presentare le loro candidature in modo più rapido e convinto, per dimostrare la loro utilità e rilevanza. Chi entra, chi esce: una corsa contro il tempo

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La decisione ha un impatto diretto su sport come la combinata nordica, che ha recentemente perso la sua posizione nel programma olimpico, e su discipline come il freeride e il pattinaggio sincronizzato, che cercano di consolidare la loro presenza. Per gli sport che desiderano entrare nella famiglia a Cinque cerchi, il tempo è limitato: dovranno dimostrare il loro valore entro il 2028, altrimenti rischieranno di essere esclusi. La scelta del Cio non è solo una mossa strategica, ma anche una risposta al cambiamento climatico, che ha messo in discussione la sostenibilità delle manifestazioni invernali.

Un’opportunità per gli atleti e un rischio per gli sport

La decisione del Cio ha un effetto diretto anche sugli atleti. Chi ha la possibilità di entrare nel programma olimpico dovrà agire in fretta, presentando progetti e strategie convincenti per dimostrare la loro utilità. Al contrario, chi è escluso dovrà trovare alternative o adattarsi a nuove realtà. La scelta del Cio non è solo una mossa tecnica, ma anche un segnale di cambiamento per il futuro del movimento olimpico. La programmazione degli sport olimpici si evolve, e con essa anche le opportunità per gli atleti e le federazioni.

La scelta anticipata non riduce solo il tempo, ma anche la possibilità di modificare il programma La scelta anticipata non solo riduce il tempo per le candidature, ma anche la possibilità di modificare il programma in sede. Per gli sport che desiderano rimanere nel programma olimpico, il tempo è limitato: dovranno dimostrare il loro valore entro il 2028, altrimenti rischieranno di essere esclusi. La scelta del Cio non è solo una mossa strategica, ma anche una risposta al cambiamento climatico, che ha messo in discussione la sostenibilità delle manifestazioni invernali.

La decisione del Cio ha suscitato reazioni tra atleti e federazioni, che dovranno adattarsi a un nuovo ritmo per la selezione degli sport. La scelta anticipata non solo riduce il tempo per le candidature, ma anche la possibilità di modificare il programma in sede. Per gli sport che desiderano rimanere nel programma olimpico, il tempo è limitato: dovranno dimostrare il loro valore entro il 2028, altrimenti rischieranno di essere esclusi. La scelta del Cio non è solo una mossa strategica, ma anche una risposta al cambiamento climatico, che ha messo in discussione la sostenibilità delle manifestazioni invernali.