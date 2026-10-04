Villas-Boas: “Mora con Gasperini può diventare un top al mondo”

André Villas-Boas, presidente del Porto, ha parlato in un’intervista recente del talento di Rodrigo Mora e del suo futuro in Serie A. «Mora con Gasperini può diventare un top al mondo», ha dichiarato il presidente, sottolineando come il giocatore, pur essendo un idolo per i tifosi, abbia trovato un’alternativa in Roma. «Era un gioiello della nostra formazione, ma la grande competitività in squadra lo ha portato a non avere il minutaggio che lui pensava fosse sufficiente», ha spiegato, aggiungendo che il trasferimento è stato una scelta necessaria per il club.

Un talento in cerca di spazio

«Oh, un talento immenso che renderà felici i romanisti», ha commentato Villas-Boas, riferendosi al 19enne acquistato per 50 milioni di euro. L’investimento, pur elevato, è visto come un passo importante per il futuro del club. «Troverà il suo spazio e incanterà Roma, ne sono sicuro», ha aggiunto, sottolineando le qualità tecniche e personali del giocatore. Mora, che ha vinto in Europa con il Porto, ha seguito la carriera di José Mourinho come assistente, e ora si trova in un ambiente completamente diverso, con un allenatore che lo potrebbe portare a un livello mondiale.

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Il talento di Mora è stato riconosciuto a livello internazionale, e Villas-Boas ha espresso fiducia nel suo futuro. «Penso sia un talento tecnicamente tra i migliori in circolazione e in futuro, con il lavoro tattico di un maestro come Gasp, può diventare un top mondiale», ha sottolineato, riconoscendo le potenzialità del giocatore.

Il calcio italiano e le sue sfide

Villas-Boas ha anche commentato la situazione del calcio italiano, riconoscendo le sue qualità ma anche i problemi strutturali. «Avete sempre avuto una grande scuola di tecnici, ma penso che in questi anni il ricambio si sia un po’ fermato», ha osservato, sottolineando come molti allenatori bravi lavorino all’estero. «Da fuori cosa pensa dell’Italia?», ha chiesto un giornalista, e il presidente ha risposto: «La crisi della Nazionale ha una relazione diretta con la formazione dei giocatori e degli allenatori». Il calcio italiano ha potenziale ma deve affrontare sfide significative, come la mancanza di infrastrutture e tecnologie moderne. «Tecnologia, Var, numero di camere, formazione, fuorigioco semiautomatico: c’è tanto in cui crescere», ha concluso, sottolineando che il campionato ha potenziale ma deve migliorare in diversi aspetti.

Il presidente del Porto ha anche parlato del rapporto con José Mourinho, riconoscendo il talento del tecnico e la sua capacità di allenare il miglior club del mondo. «José resta tra i migliori al mondo, io l’ho sempre saputo», ha detto, aggiungendo che il Barcellona è un avversario difficile ma stimolante. «Peccato che c’è il Barcellona. Lo ritrova in un grande momento come quella volta che lasciò l’Inter. Ma queste sono le sfide che a Mou piacciono di più», ha commentato, mostrando un rispetto per il lavoro del tecnico. Con un mix di analisi e opinioni, Villas-Boas ha dato un’idea del futuro del calcio portoghese e italiano, sottolineando l’importanza di investimenti e infrastrutture per il progresso del gioco. «Al momento però i campioni siamo noi», ha concluso, rafforzando la posizione del Porto come uno dei migliori club del continente.