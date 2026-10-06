La Roma non dimentica Oosterwolde: resta nel mirino

La Roma non ha cancellato Jayden Oosterwolde dai propri radar e continua a monitorare l’olandese, che potrebbe tornare in rosa a gennaio dopo un infortunio che ha bloccato la trattativa estiva. L’affare con il Fenerbahçe si è fermato, ma non definitivamente. Il terzino, che aveva sostenuto le visite mediche a Roma e aveva mostrato interesse per la squadra giallorossa, è rimasto nel mirino del club. La pista non è tramontata, ma resta viva sullo sfondo, pronta a riprendere concretamente quando Oosterwolde avrà completato il suo percorso di recupero.

Un infortunio che ha bloccato la trattativa

La trattativa estiva era saltata in maniera clamorosa proprio quando sembrava ormai a un passo dalla conclusione. Oosterwolde era sbarcato nella Capitale, aveva sostenuto le visite mediche, ma gli esami avevano lasciato delle perplessità sulle condizioni del suo infortunio. Uno strappo muscolare che, a inizio settembre, ha richiesto un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per circa tre mesi. Così l’affare con il Fenerbahçe si è fermato, ma non senza lasciare traccia.

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Un legame che non si è spezzato

Nonostante l’affare saltato, il legame tra Oosterwolde e la Roma non si è spezzato. Il giocatore, che aveva espresso la sua speranza di poter finalmente sbarcare a Roma, ha continuato a mantenere contatti con il club. Lo si è visto anche a Istanbul, prima della sfida tra Roma e Fenerbahçe: Oosterwolde è andato a salutare alcuni giocatori giallorossi, poi ha incontrato Gasperini, lo staff medico e i preparatori. Il rapporto è rimasto, così come la speranza del giocatore di poter finalmente sbarcare a Roma. Del resto, quelle poche ore trascorse nella Capitale erano state sufficienti per lasciare una buona impressione. La Roma non dimentica Oosterwolde: resta ancora nel mirino. La pista che conduce all’olandese non è tramontata, resta viva sullo sfondo e potrebbe tornare concretamente d’attualità quando il terzino avrà completato il suo percorso di recupero.

La Roma non ha cancellato il nome dell’olandese dai propri radar e D’Amico continua a monitorarlo, così come Gasperini, che aveva dato il suo assenso all’arrivo dell’ex Parma. Una volta recuperato, Oosterwolde potrebbe tornare a essere un obiettivo concreto: gennaio può diventare il mese della seconda occasione. La storia potrebbe ricominciare a gennaio. L’estate ha soltanto rimandato l’appuntamento: Oosterwolde aspetta, la Roma osserva. Il legame è rimasto, così come la speranza del giocatore di poter finalmente sbarcare a Roma. La Roma non dimentica Oosterwolde: resta ancora nel mirino.