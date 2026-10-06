Errani e Paolini tornano a giocare insieme in DIRETTA al WTA Pechino 2026

Dopo oltre tre mesi dall’ultimo torneo insieme, Sara Errani e Jasmine Paolini sono tornate a condividere il campo in un contesto ufficiale, nel primo turno del WTA 1000 di Pechino 2026. La partita, in programma sul campo Lotus, vede le due azzurre affrontare la coppia formata da Anastasia Detiuc e Fang-Hsien Wu, entrambe in fase di esordio insieme. La partita è in diretta testuale su OA Sport, con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. La coppia italiana, reduce dalla vittoria nella Billie Jean King Cup 2026, torna a giocare insieme in un torneo del circuito ufficiale, dopo un periodo di distanza. La sfida, in programma alle 5.00 italiane, segue la partita di Siniakova/Zhang-Feng/Yuan, che ha aperto il turno. La tennista ceca, che ha vinto un titolo quest’anno con Khromacheva, si affronta con una coppia in fase di esordio, mentre Errani e Paolini, entrambe olimpioniche, cercano di ripetere la loro collaborazione in un contesto internazionale.

Un ritorno dopo tre mesi di distanza

La decisione di tornare a giocare insieme è arrivata dopo un periodo di distanza, durante il quale le due azzurre hanno partecipato a diversi eventi, tra cui la Billie Jean King Cup 2026. Nella competizione, hanno vinto la fase decisiva contro la Cina, con un risultato di 6-3, 5-7, 6-3. Questo successo ha rafforzato la loro collaborazione e ha dato ulteriore fiducia per affrontare un nuovo torneo. La loro partnership, che ha visto numerose vittorie, è tornata a essere al centro dell’attenzione, con la partita di Pechino che rappresenta un ulteriore passo avanti nel loro percorso. La coppia, che ha vinto in passato in diversi tornei, si prepara a un’altra sfida in un contesto internazionale.

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Una sfida tra esperienza e esordio

Al loro fianco, la coppia formata da Anastasia Detiuc e Fang-Hsien Wu rappresenta un’altra realtà, con un’esperienza limitata nel doppio. Detiuc, che ha vinto un titolo quest’anno con Khromacheva, si affaccia a una sfida contro una coppia di alto livello, mentre Wu, reduce da una vittoria a Seoul insieme a Chan, si prepara a un’altra prova. La partita, in programma alle 11.00 locali, è il primo incontro tra le due coppie, e rappresenta un’occasione per misurarsi in un torneo del circuito ufficiale. La diretta testuale su OA Sport permetterà di seguire ogni momento della partita, con aggiornamenti puntuali.

La partita di Errani/Paolini-Detiuc/Wu è un evento importante per il circuito WTA, con la partecipazione di due coppie di alto livello. La diretta testuale su OA Sport offre agli appassionati l’opportunità di seguire ogni momento della partita, con aggiornamenti puntuali e dettagliati. La sfida, che si svolgerà in un contesto internazionale, rappresenta un ulteriore passo avanti per le due azzurre, che hanno dimostrato di essere in grado di tornare a giocare insieme in un torneo del circuito ufficiale. La partita, in programma alle 5.00 italiane, è un’altra tappa importante per il loro percorso, con la possibilità di ottenere ulteriori successi.