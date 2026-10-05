Podemos propone primarie aperte per unirsi al Frente Amplio

Irene Montero, numero due di Podemos, ha annunciato di essere disposta a unirsi al Frente Amplio, ma solo se si terranno primarie aperte in cui tutti possano partecipare. La formazione morada ha proposto che il processo si svolga il 14 e 15 ottobre, prima della presentazione ufficiale del nuovo progetto politico. La condizione è chiara: la scelta del candidato principale dovrà avvenire attraverso un meccanismo democratico, con la partecipazione di tutti i cittadini. Montero ha anche annunciato che si presenterà a quelle primarie per cercare di guidare la candidatura congiunta.

Un passo verso l’unificazione di sinistra

La proposta di Podemos si inserisce nel contesto delle trattative tra Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid e los comunes, che stanno costruendo l’alleanza di sinistra chiamata Frente Amplio. La formazione morada, nonostante non sia ancora formalmente parte dell’alleanza, intende partecipare alle elezioni generali del 29 novembre, ma solo se si realizzeranno le primarie aperte. La data proposta per il processo elettorale è poco prima della presentazione ufficiale del progetto politico, fissata al 17 ottobre. Podemos vuole garantire che la scelta del candidato principale avvenga in modo democratico e partecipativo.

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Le formazioni già presenti non hanno ancora scelto il candidato

Le quattro formazioni che compongono già il Frente Amplio – Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid e los comunes – non hanno ancora annunciato chi sarà il loro candidato principale. I ministri di Sumar, tra cui Ernest Urtasun, Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy, Mónica García e Sira Rego, hanno partecipato a una rueda de prensa congiunta, ma non hanno dato indicazioni precise su chi potrebbe guidare la lista. La scelta del candidato rimane un tema dibattuto, e Podemos vuole garantire che il processo sia aperto e democratico.

La partecipazione di Podemos al Frente Amplio dipende da questa condizione, che potrebbe influenzare la struttura e la coerenza dell’alleanza. La formazione morada sostiene che le primarie aperte siano un modo per coinvolgere la cittadinanza e garantire una leadership democratica. Tuttavia, la data proposta per il processo elettorale – il 14 e 15 ottobre – potrebbe creare tensioni con la presentazione ufficiale del progetto politico, prevista per il 17 ottobre. La situazione rimane in fase di negoziazione, e la decisione finale dipenderà dalle trattative tra le diverse formazioni.

La partecipazione di Podemos al Frente Amplio dipende da un accordo su come scegliere il candidato principale. La proposta di Podemos rappresenta un passo importante verso l’unificazione di sinistra, ma anche un test per la capacità di coordinamento tra le diverse formazioni. La partecipazione di Podemos al Frente Amplio potrebbe rafforzare l’alleanza, ma richiede un accordo su come scegliere il candidato principale. La decisione finale sarà probabilmente annunciata nei prossimi giorni, quando le trattative avranno raggiunto un livello più avanzato.

Podemos propone primarie aperte per unirsi al Frente Amplio

La data delle primarie è fissata al 14 e 15 ottobre

Le quattro formazioni che compongono il Frente Amplio non hanno ancora scelto il candidato