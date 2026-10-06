Luis de la Fuente e la complessa formula dell’equilibrio

Luis de la Fuente si trova di fronte a un compito difficile: mantenere la vittoria e la salute dei giocatori durante la finestra di selezioni. Dopo tre partite consecutive, la squadra spagnola ha mantenuto la sua racha di vittorie, ma il tecnico ha dovuto gestire la rotazione dei giocatori per evitare il sovraccarico. La formula dei 270 minuti, spiegata da De la Fuente, è diventata un elemento chiave per bilanciare la performance e la preparazione fisica.

La rotazione come strumento di equilibrio

La gestione dei minuti è diventata un tema centrale per De la Fuente. Dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca, il tecnico ha riconosciuto che i giocatori si sentono il peso del carico di lavoro. “Seguro que de aquí al martes alguno va a notar más el cansancio”, ha detto, sottolineando l’importanza di mantenere la salute come priorità. La rotazione costante nel onze ha permesso di evitare infortuni e di mantenere la competitività.

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Un equilibrio tra risultati e salute

De la Fuente ha spiegato che la formula dei 270 minuti è stata seguita per evitare che nessun giocatore superi il limite. “Siempre hemos sacado el mejor equipo para el partido que teníamos que enfrentar”, ha detto, sottolineando l’approccio strategico. La squadra ha visto giocatori come Eric García e Grimaldo uscire dal campo a causa di problemi fisici, ma la rotazione ha permesso di mantenere la coesione e la vittoria. La salute dei giocatori è diventata la priorità principale.

La gestione del carico di lavoro ha portato a un equilibrio complesso, ma necessario. La squadra spagnola ha visto giocatori come Lamine Yamal e Rodri essere tra i più utilizzati, ma la rotazione ha permesso di mantenere la forma. “Lo explicaba muy bien Mikel Merino: ‘Esta racha es histórica’”, ha detto il tecnico, riconoscendo l’importanza del lavoro di squadra. La squadra ha mantenuto la vittoria, ma il rischio di infortuni rimane un problema da gestire. La prossima partita a Split potrebbe vedere nuove rotazioni, ma il tecnico ha espresso fiducia nel gruppo. “La oportunidad lo merece”, ha detto De la Fuente, sottolineando l’importanza di mantenere la coesione e la salute. La squadra spagnola si prepara per un nuovo match, con l’obiettivo di mantenere la racha e di raggiungere i quarti di finale. La gestione dei minuti rimane un tema cruciale per il successo della squadra.

De la Fuente ha seguito la formula dei 270 minuti per evitare il sovraccarico.

La rotazione costante ha permesso di mantenere la salute dei giocatori.

La squadra spagnola ha mantenuto la racha di vittorie.