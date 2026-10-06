Nations League 2026: orari e dove seguire le partite del 6 ottobre

Orari e dove seguire le partite della Nations League del 6 ottobre 2026 in tv e streaming.

Il 6 ottobre 2026 si apre la fase a gironi della Nations League con un intenso programma di partite. Tra le gare in programma, si segnala il match tra Kazakistan e Far Oer alle ore 16.00, visibile in diretta su Sky Sport Calcio. Dalle ore 20.45, si susseguiranno numerose partite, tra cui la gara tra Croazia e Spagna, l’Inghilterra contro la Cecia e altre gare di interesse. Tutte le partite saranno visibili in diretta tv e streaming, con diverse opzioni per seguire le gare in modo gratuito o con abbonamento.

Orari e canali per seguire le partite della Nations League

Il programma del 6 ottobre prevede diverse gare in programma, con orari diversi. Il primo match, Kazakistan-Far Oer, è in diretta su Sky Sport Calcio alle ore 16.00. Dalle ore 20.45, si susseguiranno diverse partite, tra cui la gara tra Croazia e Spagna, visibile in chiaro su Canale 20 e in abbonamento su Sky Sport Uno. L’Inghilterra-Cechia sarà in diretta su Sky Sport Arena, mentre altre gare come Moldavia-Slovacchia e Lussemburgo-Bulgaria saranno visibili in diretta tv su diversi canali.

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La gara tra Croazia e Spagna è una delle più attese del programma, con la possibilità di seguire in diretta tv in chiaro su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity. Per gli appassionati, sarà disponibile l’opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio, che permetterà di seguire tutte le partite in contemporanea, anche in streaming su NOW e Sky Go.

Opzioni per seguire le partite in diretta

Le partite della Nations League del 6 ottobre saranno visibili in diretta tv e streaming su diversi canali. La gara Kazakistan-Far Oer è in diretta su Sky Sport Calcio, mentre la Croazia-Spagna è visibile in chiaro su Canale 20 e in abbonamento su Sky Sport Uno. L’Inghilterra-Cechia è in diretta su Sky Sport Arena, con opzioni di streaming su NOW e Sky Go. Per le altre gare, come Bielorussia-Finlandia o Albania-San Marino, saranno disponibili diverse opzioni di visione, sia in chiaro che in abbonamento.

Per seguire tutte le partite in contemporanea, sarà attiva l’opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio, con la possibilità di guardare in streaming su NOW e Sky Go. Questa opzione permetterà agli appassionati di seguire tutte le gare in diretta, senza dover cambiare canale. Inoltre, alcune partite saranno visibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity, come la gara tra Croazia e Spagna.

Kazakistan-Far Oer: Sky Sport Calcio, ore 16.00

Croazia-Spagna: Canale 20 e Sky Sport Uno, ore 20.45

Inghilterra-Cechia: Sky Sport Arena, ore 20.45

Diretta Gol Nations League: Sky Sport Calcio, ore 20.45