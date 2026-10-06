Mel C, ex Spice Girl, diventa patrona del club più antico al mondo

La cantante Mel C, ex membro delle Spice Girls, ha annunciato di aver diventato patrona del team femminile del Sheffield FC, riconosciuto come il club più antico al mondo dalla FIFA. L’annuncio, pubblicato su Instagram, ha suscitato interesse per la collaborazione tra un’icona della musica pop e un’istituzione sportiva con una lunga storia. Mel C ha espresso entusiasmo per il ruolo, sottolineando il legame personale con il club e la sua passione per il calcio. “Llevo il fútbol en mi ADN”, ha scritto, riferendosi alla sua infanzia a Liverpool.

Un legame profondo con Sheffield

La collaborazione di Mel C con il Sheffield FC nasce da un rapporto duraturo e significativo. La cantante ha ricordato come la città abbia giocato un ruolo chiave nella sua carriera, da quando ha scritto e registrato la canzone “Say You’ll Be There” con le Spice Girls a quando ha tenuto il suo primo concerto in solitario al Leadmill. “Sheffield occupa un posto molto speciale nel mio cuore”, ha scritto, aggiungendo che il calcio è parte del suo ADN, essendo cresciuta a Liverpool.

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Un sostegno al calcio femminile

La scelta di diventare patrona del team femminile del Sheffield FC rappresenta un sostegno concreto al calcio femminile, che negli ultimi anni ha visto un notevole sviluppo. Mel C ha espresso emozione per il fatto di poter contribuire al progresso del movimento, che va dallo stadio locale all’arena internazionale. “Vedere come il calcio femminile cresce è incredibilmente emozionante”, ha commentato, sottolineando l’importanza del supporto per le nuove generazioni.

La collaborazione tra Mel C e il Sheffield FC potrebbe portare benefici sia per il club che per la sua comunità. La cantante ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo look dell’equipaggio e ha dichiarato di volerlo indossare con orgoglio. Inoltre, ha espresso l’aspettativa di poter supportare il team durante le partite, partecipando attivamente come tifosa. “Sono entusiasta di poter essere parte di questa avventura”, ha concluso, mostrando un forte impegno verso il club e il calcio femminile.

La partnership tra un’icona della musica e un club storico rappresenta un esempio di come il calcio possa trovare nuovi alleati nel mondo dello spettacolo. Mel C, con la sua esperienza e popolarità, potrebbe contribuire a promuovere il calcio femminile in modo diverso e innovativo, aprendo nuove opportunità per il settore. “Me encanta la nueva equipación y la luciré con orgullo”, ha scritto, sottolineando il suo entusiasmo per il nuovo look del team. La decisione di Mel C di diventare patrona del Sheffield FC ha suscitato reazioni positive da parte del pubblico e del club stesso. La sua partecipazione attiva, come tifosa e sostenitrice, potrebbe aiutare a rafforzare la visibilità del calcio femminile in una regione con una forte tradizione sportiva. “¡Vamos, Sheffield!”, ha scritto, esprimendo il suo sostegno al team e la sua fiducia nel loro futuro.

La collaborazione tra Mel C e il Sheffield FC rappresenta un passo importante per il calcio femminile, che continua a crescere e a guadagnare riconoscimento a livello internazionale. La sua partecipazione attiva e il suo entusiasmo per il progetto potrebbero ispirare nuove generazioni a seguire le stesse passioni e a sostenere il movimento. “Formar parte ahora de ese camino junto al club de fútbol más antiguo del mundo me llena de orgullo”, ha concluso, mostrando la sua soddisfazione per il ruolo che ha assunto.