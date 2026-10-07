Alejandra Neira Dominguez vince la cronometro agli Europei juniores, lontane le azzurre

Alejandra Neira Dominguez ha vinto la cronometro agli Europei juniores, in corso a Sencur in Slovenia, con un tempo di 33:45.65, superando di gran lunga le concorrenti. La vittoria ha visto la vittoria della ciclista iberica, che ha concluso la prova in testa per la maggior parte del percorso. La medaglia d’argento è andata alla belga Laura Fivè, che ha perso alcuni secondi nell’ultima sezione del tracciato, mentre la terza posizione è stata conquistata dalla lituana Augusté Mikuytè, a 10.48 secondi dal podio.

Le azzurre si fermano lontano dal podio

Le due cicliste italiane, Maria Acuti e Linda Rapporti, hanno concluso la prova lontano dalla zona medaglia, con Acuti a 1’59″58 e Rapporti a 2:21.70 dal tempo della vincitrice. Le azzurre, nonostante l’impegno, non sono riuscite a trovare il ritmo necessario fin dai primi chilometri, apparendo lontane già al primo intermedio. La prova, valida per i Campionati Europei 2026 di ciclismo, si è svolta su un percorso di 22.1 km, con le italiane che si sono dovute accontentare della sedicesima e della diciannovesima piazza. La vittoria di Neira Dominguez ha messo in mostra la sua capacità di dominare la cronometro, con un tempo che ha lasciato senza parole le altre concorrenti. La medaglia d’argento è andata alla belga Laura Fivè, che ha perso alcuni secondi nell’ultima sezione del tracciato, mentre la terza posizione è stata conquistata dalla lituana Augusté Mikuytè, a 10.48 secondi dal podio.

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Altri risultati e prossimi appuntamenti

La quarta posizione è andata alla tedesca Klara Dworatzek, a 16.88 secondi dal tempo di Neira Dominguez, seguita dalla francese Thais Poitier (a 31.20), dall’altra tedesca Edda Bierbele (a 32.65), dalla ceca Karolina Spicarova (a 38.79) e dalla seconda transalpina Noèmie Martitent (a 58.31). Tra poco si svolgerà la prova maschile, che vedrà la partecipazione di atleti come Hector Alvarez, che ha conquistato il secondo titolo continentale nella crono Under 23.

La gara ha visto un’intensa competizione, con le migliori atlete del continente che si sono sfidate su un percorso che ha messo alla prova la resistenza e la velocità. La vittoria di Neira Dominguez ha confermato la sua eccellenza in questa categoria, mentre le italiane, pur non riuscendo a raggiungere i podi, hanno comunque dimostrato una buona prestazione. La prova ha rappresentato un importante momento per il ciclismo juniores europeo, con la partecipazione di atlete provenienti da diversi Paesi. La competizione, in fase di svolgimento in Slovenia, ha visto la partecipazione di atleti di alto livello, con un’attenzione particolare alle prossime competizioni internazionali.

La vittoria di Neira Dominguez ha messo in mostra la sua capacità di dominare la cronometro, con un tempo che ha lasciato senza parole le altre concorrenti.