Cher Ndour rilancia la Fiorentina con un gol da sogno in Under 21

Cher Ndour ha portato energia positiva alla Fiorentina, dimostrando una leadership e una capacità tecnica che hanno lasciato il segno in un contesto europeo. Lunedì a Pescara, con la maglia azzurra dell’Under 21, il centrocampista ha giocato una partita strabiliante, diventando il motore dello spettacolare 6-2 contro la Polonia. Con la fascia da capitano al braccio, Ndour ha guidato l’azione, supportando Koleosho e Liberali, e ha messo la gara in discesa con un gol stellare da 65 metri e mezzo. Il suo contributo ha reso la Fiorentina protagonista in un girone europeo, portandola al primo posto e al pass per l’Europeo.

Un punto fermo per la Fiorentina

Dal principio della stagione, Cher Ndour è un punto fermo dello schieramento viola. Con Fabio Grosso, ha contribuito a stabilizzare la squadra, offrendo una presenza costante nel centrocampo. Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha sottolineato l’importanza del lavoro di Ndour, che ha interpretato al meglio il ruolo richiesto da Silvio Baldini, alternandosi con Pisilli per supportare il tridente d’attacco. La sua capacità di suggerire e finalizzare è diventata un elemento chiave per la squadra, che cerca di rimettere dritta la nave dopo un avvio di stagione complesso.

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Un gol da sogno e una motivazione in più

Il gol di Lipani, frutto di un filtrante di Ndour perfettamente calcolato, ha dimostrato la sua abilità di creare spazi e di guidare l’azione. Il regista del Sassuolo ha seguito la linea ideale della palla, arrivando prima degli altri e depositando la palla in rete. Questo gesto, definito da Ndour stesso come «casuale», ha lasciato il segno e ha rafforzato la sua reputazione come giocatore di grande qualità. Dopo la partita, Ndour ha espresso la sua motivazione: «Torno stasera a Firenze. Abbiamo una partita importante da preparare». La sua voglia di vincere e di dare il massimo è un’energia positiva che il gruppo può sfruttare per affrontare il prossimo match contro il Genoa.

Con 7 trofei in bacheca, Ndour è un esempio di crescita e di determinazione. Partito da Brescia, passato per l’Atalanta e il Benfica, ha scelto di proseguire il suo percorso calcistico in Francia e in Portogallo, arrivando alla Fiorentina come un giovane talento con grandi prospettive. La sua capacità di adattarsi a diversi contesti e di dare il suo contributo in ogni momento lo rende un elemento indispensabile per la squadra. La sua presenza in campo non solo rilancia la Fiorentina, ma anche la sua immagine come club che investe in giovani e talenti.

La sua partita a Pescara ha lasciato un’impronta indelebile, non solo per il gol da sogno, ma anche per la sua leadership e la sua capacità di guidare l’azione. La Fiorentina, con Ndour al centro del campo, ha dimostrato di poter competere a livello europeo e di avere la forza per affrontare le sfide future. Con la motivazione e l’energia positiva che il giocatore ha portato nel gruppo, la squadra si prepara al prossimo match con la convinzione di poter dare una svolta al campionato.