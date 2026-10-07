David Silva torna al calcio a 40 anni dopo la sua pensione

David Silva, uno dei più grandi centrocampisti del calcio moderno, torna al calcio a 40 anni dopo aver annunciato la sua pensione nel 2023. Il giocatore si è ufficialmente unito al Supreme ShaTin, club della liga di Hong Kong, in un ritorno che ha suscitato grande interesse nel mondo del calcio. La notizia è stata resa pubblica attraverso un comunicato del club, che ha annunciato la firma del giocatore spagnolo, noto per la sua carriera eccezionale e per il suo contributo al calcio internazionale.

Un ritorno dopo la pensione

Dopo aver concluso la sua carriera professionale a 37 anni a causa di una grave rotura di ligamento cruciale, David Silva ha deciso di tornare al calcio. La decisione di riprendere la carriera è arrivata a 40 anni, con l’obiettivo di giocare per il Supreme ShaTin, squadra che si piazza tra le più importanti della liga di Hong Kong. Il giocatore, noto per la sua capacità di creare giocate e per la sua leadership in campo, ha espresso entusiasmo per il nuovo progetto.

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Una carriera ricca di successi

Durante la sua carriera, David Silva ha collezionato un palmarés eccezionale. Ha giocato per club come Eibar, Celta, Valencia, Manchester City e Real Sociedad, ottenendo numerose vittorie. Con il Manchester City, ha vinto quattro Premier League, cinque Copas de la Liga, due FA Cup e tre Community Shield. Con la squadra spagnola, ha vinto due Copas del Rey, una con il Valencia e una con la Real Sociedad. In totale, ha segnato 124 gol e consegnato 154 assist in 784 partite.

Il giocatore ha anche rappresentato la squadra nazionale spagnola, partecipando a un Mondiale e a due Eurocopa. Il suo ritorno al calcio, dopo una pausa forzata, rappresenta un’altra pagina importante nella sua carriera. Il club ha anche condiviso un video in cui Silva ha celebrato il suo ritorno, mostrando la sua carriera e terminando con un messaggio di ringraziamento al calcio. Il ritorno di Silva ha suscitato grande attenzione nel mondo del calcio. Il giocatore, noto per la sua passione e la sua dedizione, ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo progetto e ha mostrato entusiasmo per l’esperienza in Hong Kong. Il club ha anche condiviso un comunicato in cui ha annunciato la sua firma e ha espresso la sua fiducia nel futuro del giocatore.

David Silva arriverà presto a Hong Kong per iniziare la sua nuova avventura. Il club ha spiegato che il giocatore si preparerà per raggiungere la sua forma migliore prima di debuttare in campo. Il ritorno di Silva rappresenta un’occasione importante per il Supreme ShaTin, che potrebbe contare su un’esperienza e una leadership uniche. Il calcio ha visto il ritorno di un’icona. Il suo ritorno a 40 anni dimostra come il calcio possa offrire nuove opportunità anche a giocatori di alto livello. Il suo entusiasmo e la sua passione potrebbero portare un nuovo impulso al calcio di Hong Kong, un settore in crescita e sempre più attento alle figure di spicco.