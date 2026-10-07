L’Italia al Premier12 2027: un passo cruciale per Los Angeles 2028

L’Italia si appresta a un momento decisivo nel cammino verso Los Angeles 2028: la qualificazione al Premier12 2027 rappresenta un snodo cruciale per accedere alle Olimpiadi. Il torneo, che si disputerà entro marzo 2028, permetterà a due squadre di ottenere un posto tra i 12 partecipanti alle Olimpiadi, con una delle due postazioni assegnata alla miglior squadra asiatica e l’altra alla miglior classificata tra Europa e Oceania.

Un’occasione unica per la squadra azzurra

Il Premier12 2027 non è solo un evento sportivo, ma un passaggio obbligatorio per accedere alle Olimpiadi 2028. Il torneo, che si terrà a Barcellona, ha un ruolo chiave nella selezione delle squadre che parteciperanno al grande evento olimpico. Al momento, i Paesi già qualificati sono gli USA, come Paese organizzatore, il Venezuela e la Repubblica Dominicana, le migliori squadre delle Americhe al World Baseball Classic. Queste tre selezioni compongono già il 50% del torneo olimpico, con l’altro 50% che sarà assegnato attraverso il Premier12 e il torneo finale di qualificazione.

Pubblicità

La squadra italiana ha già dimostrato capacità internazionali

La squadra azzurra ha già dimostrato di poter competere a livello internazionale, grazie a risultati come l’Haarlem Week, dove ha vinto per la prima volta nella sua storia, e negli Europei del 2025, grazie al contributo di giocatori come Francisco Cervelli, che ha spinto il team azzurro verso il secondo posto. La squadra, però, dovrà posizionarsi al di sopra delle altre squadre europee e delle squadre oceaniche che parteciperanno al Premier12, un compito non facile ma non impossibile.

Una seconda possibilità per l’Italia

Se non dovesse riuscire a qualificarsi al Premier12, l’Italia ha comunque una seconda possibilità: il torneo finale di qualificazione, che si disputerà entro marzo 2028. Questo evento permetterà a due squadre di ottenere un posto alle Olimpiadi, con una delle due postazioni assegnata alla miglior squadra asiatica e l’altra alla miglior classificata tra Europa e Oceania. L’Italia, quindi, non è esclusa dal sogno olimpico, ma deve dimostrare di essere pronta a competere a livello internazionale.

Le prime due squadre degli Europei 2027 potrebbero essere in lizza

Le squadre che parteciperanno al torneo finale di qualificazione saranno le prime due classificate degli Europei del 2027, che non possono essere scontate come Italia e Paesi Bassi, come dimostra la storia recente. L’Italia, quindi, deve fare i conti con la concorrenza europea e oceanica, ma ha già dimostrato di poter competere a livello internazionale. Il cammino verso Los Angeles 2028 è iniziato, e la squadra azzurra dovrà fare di tutto per raggiungere l’obiettivo.

Il Premier12 2027 è un passaggio obbligatorio per la qualificazione alle Olimpiadi 2028.

Le squadre che parteciperanno al torneo finale di qualificazione saranno le prime due classificate degli Europei del 2027.

L’Italia ha già dimostrato capacità in tornei come l’Haarlem Week e negli Europei del 2025.

Il torneo finale di qualificazione darà un’altra possibilità all’Italia di accedere alle Olimpiadi.